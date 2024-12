Il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno, lancia la candidatura di Nicola Colosimo a sindaco di Roma

È trascorso un anno da quando il Movimento Indipendenza, fondato dall’ex sindaco Gianni Alemanno, è entrato ufficialmente nel panorama politico romano.

Un anno segnato da obiettivi chiari e dal desiderio di ridefinire la politica capitolina, ora la sfida si fa ancora più concreta: il partito ha annunciato la candidatura di Nicola Colosimo per la poltrona di Primo Cittadino, puntando a un rilancio delle sorti della Capitale.

“Roma merita di più e io, da vecchio Sindaco con tante esperienze belle e brutte sulle spalle, aiuterò Nicola Colosimo a far crescere un dialogo con tutti i quartieri e i ceti sociali su un programma politico in grado di portare la nostra Capitale verso le nuove prospettive del mondo multipolare” così le parole di Alemanno.

Colosimo, 29 anni romano è il vice segretario di Movimento Indipendenza. La sua candidatura come spiegato dall’ex sindaco è un segnale di rottura “per svegliare una Capitale che sta tristemente invecchiando”.

Il Movimento Indipendenza ha promesso di affrontare le principali problematiche della Capitale, dalla sicurezza alla mobilità, dall’emergenza abitativa alla gestione dei rifiuti.

Colosimo ha evidenziato come il Campidoglio necessiti di una leadership forte e indipendente, capace di prendere decisioni rapide ed efficaci per migliorare la vita dei romani.

“Abbiamo un programma serio, basato su competenza e attenzione ai bisogni concreti della cittadinanza. Vogliamo restituire Roma ai suoi abitanti, senza compromessi e senza le logiche della politica tradizionale,” ha concluso Colosimo, raccogliendo l’entusiasmo dei presenti.

Con la candidatura di Colosimo, il Movimento Indipendenza si prepara a una campagna elettorale che promette di scuotere l’attuale panorama politico capitolino.

Con il sostegno di Alemanno e un gruppo di sostenitori sempre più ampio, il partito punta a essere una vera alternativa alle attuali forze di governo del Comune, sfidando sia la sinistra che la destra tradizionale.

La partita per la poltrona di sindaco di Roma è ufficialmente aperta. La sfida del Movimento Indipendenza ha cominciato a delinearsi, con l’obiettivo di riportare la Capitale verso una visione più autonoma e responsabile del suo futuro.

