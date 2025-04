Dopo due femminicidi in due giorni, esplode la rabbia degli studenti

Oggi in tutta la regione gli studenti si sono mobilitati per far sentire la rabbia, intitolando le scuole con i nomi delle donne uccise nel 2025 per mano di un uomo È di ieri mattina infatti la notizia del ritrovamento del corpo di Ilaria Sula, in una valigia, senza dignità, come un oggetto, insieme al femminicidio di Sara Campanella.

“È successo di nuovo, ancora e ancora. Due vittime in due giorni, due sorelle strappate brutalmente dalla loro vita. – spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio – Siamo stanche di vedere come in Italia non si faccia nulla per combattere il fenomeno, per fermare la cultura patriarcale, quella cultura che arriva a uccidere. Due giorni, due femminicidi e il Governo sta in silenzio.

Da anni chiediamo prevenzione, informazione, contrasto, chiediamo un’educazione sessuo-affettiva vera ma il Ministro Valditara tace e chiama antiabortisti nelle scuole. Per questo oggi ci siamo mobilitati nelle scuole e scenderemo in piazza alle 14:30 in Piazzale Aldo Moro”.

Oggi, quindi, gli studenti si mobilitano nelle scuole del Lazio e scenderanno in piazza alle 14:30 in Piazzale Aldo Moro.

