Il nuovo quartiere verde a Selva Candida

Dopo anni di attese, nell’area dell’ex Centro Direzionale Alitalia di Selva Candida, sono ufficialmente partiti i lavori del primo lotto degli appartamenti del Progetto Roma Nord, l’intervento di CMB, storica cooperativa con oltre un secolo di esperienza nel settore edilizio, che sta trasformando un sito dismesso in un polo residenziale all’avanguardia, immerso nel verde e connesso a un vasto sistema di servizi.

È l’inizio tangibile di una vera rigenerazione urbana e ambientale. Il masterplan punta infatti a cucire il quartiere alla natura circostante attraverso un grande parco urbano di otto ettari che si integra nella cornice naturale della Riserva Grande.

Le dotazioni ambientali

Dove sorgeva un’area abbandonata, oggi nasce un nuovo modello di vita di quartiere: edifici NZEB di classe energetica A, materiali ecosostenibili, impianti fotovoltaici e sistemi avanzati per il risparmio idrico. Tra gli elementi più distintivi del progetto spiccano le nuove dotazioni ambientali: una moderna area fitness all’aperto, un’area dedicata ai cani. E poi percorsi pedonali e ciclabili, un Parco Commerciale – una nuova piazza coperta – con spazi dedicati anche a servizi e alla socialità.

Gli appartamenti offrono terrazzi ampi o giardini privati, sono completamente personalizzabili nelle finiture e i prezzi partono da 2.950 euro al metro quadro.

La nuova viabilità

Parallelamente alle residenze, sono in corso le opere di urbanizzazione: nuova viabilità, sottoservizi idrici ed elettrici, vasca di laminazione per la sicurezza idraulica e, soprattutto, il collegamento tra via di Selva Candida e via Casal del Marmo, che alleggerirà i flussi verso il G.R.A. Una nuova rotatoria e l’ampliamento delle arterie locali contribuiranno a migliorare sicurezza e scorrevolezza del traffico.

Per una visita virtuale al progetto: www.progettoromanord.it. Per informazioni e visite: 06.69226918.

