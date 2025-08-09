Il Parco dei Romanisti diventa bene comune: firmato il patto per la gestione condivisa

Un fazzoletto di verde che per anni ha visto crescere ulivi, storie e legami di quartiere entra ufficialmente nella mappa dei beni comuni della Capitale.

Nella sede del Dipartimento Tutela Ambientale di San Sisto è stato firmato il Patto di collaborazione per il Parco dei Romanisti (Municipio VII), un accordo tra Roma Capitale e l’Associazione APS Gas.P.A.R.8 che sancisce tre anni di gestione condivisa e partecipata dell’area verde di via Cornelio Sisenna.

Alla firma erano presenti l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, la Direttrice della Direzione del Verde Marina Mantella e l’Assessora all’Ambiente del Municipio VII Estella Marino.

Il patto rientra nel Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni del maggio 2023 e punta a rafforzare la sinergia tra istituzioni e cittadini nella cura degli spazi pubblici.

Il progetto, nato dall’impegno volontario dell’associazione, prevede pulizia, manutenzione e rigenerazione del parco, con particolare attenzione alle due aree a uliveto. Gli alberi, 13 già presenti e donati dal Comune dopo essere stati recuperati da viale Mazzini, saranno presto affiancati da altri 16 esemplari.

L’olio prodotto, come avviene da anni, sarà distribuito gratuitamente alle famiglie in difficoltà del quartiere, individuate insieme a realtà caritative e ai servizi sociali municipali.

Il patto prevede anche laboratori ambientali per bambini e ragazzi, organizzati con le scuole e il supporto del Servizio Giardini, e tavoli di confronto su alimentazione e sostenibilità. «Oggi il Parco dei Romanisti diventa un bene comune — ha sottolineato Alfonsi — e viene riconosciuta una storia di impegno civico che ha reso questo luogo un punto di aggregazione e coesione sociale».

Per l’associazione, la firma è il coronamento di un percorso: «Oggi si ufficializza la nostra attività decennale — ha dichiarato il presidente Fabrizio Demma — ed è un’occasione di gioia che rafforza il legame con il Comune e con la comunità».

