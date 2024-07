Il Parco di Centocelle si trasforma: inizia la costruzione della nuova area ludica

Sta prendendo forma la nuova area ludica del parco di Centocelle, oggetto di un’importante opera di riqualificazione in vista del Giubileo, che, come annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dovrebbe trasformare l’area verde nel “Central Park di Roma Est”.

L’area ludica, che sarà molto ampia e inclusiva, è in fase di allestimento. Il manto erboso, rimosso per la bonifica da ordigni bellici, è in fase di ricostruzione.

Lo spazio sarà collaudato a settembre. Una novità, quella dell’area ludica, attesa da oltre 15 anni, resa possibile grazie all’impegno dell’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, del presidente del municipio V, Mauro Caliste, e dell’assessore al Verde, Edoardo Annucci.

Il Dipartimento tutela ambientale ha intensificato gli innaffiamenti: gli arbusti hanno ripreso forza, mentre gli alberi in sofferenza saranno sostituiti a ottobre, se necessario.

“Il parco di Centocelle attende da oltre vent’anni di diventare un vero spazio verde,” spiegano Caliste e Annucci. “Fino a oggi ha ospitato diverse attività non compatibili con un parco con vincoli archeologici e paesaggistici.

Dopo anni di promesse, è stato definito un masterplan chiaro per dare un futuro all’area. Alcuni interventi, come la realizzazione dell’area ludica e la forestazione urbana, sono già partiti, e altri partiranno dopo il Giubileo.”

Dal municipio è arrivata una richiesta di maggiori controlli per evitare insediamenti nel parco.

Il parco archeologico di Centocelle sarà una delle location per eventi del Giubileo 2025, in partenza il 24 dicembre. La riqualificazione si basa su tre assi principali: riforestazione, riorganizzazione dei tracciati esistenti per ricollegare il parco ai quartieri circostanti (Quadraro Don Bosco, Alessandrino, Tuscolano, Centocelle, Prenestino e Labicano), e l’installazione di nuove strutture per attività sportive (campi da basket, tennis, pallavolo, corsie per l’atletica e tavoli da ping pong) e per il tempo libero (aree pic-nic e una piazza per spettacoli o eventi all’aperto).

C’è però una questione cruciale ancora irrisolta: quella dei 27 autodemolitori che occupano il lato orientale del parco su viale Palmiro Togliatti. La destinazione prescelta dal sindaco Gualtieri era l’area dell’ex campo rom della Barbuta, confinante con l’aeroporto di Ciampino.

A bloccare lo spostamento, a seguito delle proteste provenienti dal territorio, è stato il parere negativo della Soprintendenza. Il Comune, però, ribadisce l’impegno a spostare gli autodemolitori dal polmone verde di Centocelle.

Il sindaco Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di Governo per il Giubileo, ha chiesto al Dipartimento ciclo dei rifiuti di avviare le procedure per la rimozione dei rifiuti combusti e incombusti degli autodemolitori che non hanno ottemperato all’ordinanza commissariale n.5/2022.

“Questo intervento, anticipato dall’assessora Sabrina Alfonsi, è fondamentale per l’accesso al parco di Centocelle da viale Palmiro Togliatti,” spiega l’assessore Annucci. “Come Giunta municipale accogliamo positivamente la decisione e auspichiamo che l’iter si concluda rapidamente.”

