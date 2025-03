Stranezze di città, da mesi “chiusa a chiave” l’area giochi di via del Campo

L’area giochi di via del Campo si trova davanti all’asilo nido e al centro anziani ed è alle spalle del parchetto pubblico, nel quartiere Alessandrino

Tornavo dal mio solito giro ciclo turistico e passando a via del Campo ho visto degli operai che tagliavano l’erba su un piccolo e laterale rettangolo verde del parchetto pubblico. Mi sono fermato e ho chiesto agli operai se era previsto un taglio d’erba anche nell’area giochi vicino a loro. Mi hanno risposto che non rientrava nelle loro competenze.

Abbiamo già scritto del parchetto pubblico di via del Campo il 12 febbraio 2025, e alleghiamo il link dell’articolo https://abitarearoma.it/stranezze-di-citta-un-parchetto-pubblico-ma-non-non-per-anziani/, ma ora non possiamo non interessarci dell’area giochi che si trova proprio davanti all’asilo nido e al centro anziani proprio alle spalle del parchetto pubblico.

L’area giochi è chiusa da mesi, con il cancello di entrata assicurato da una catena e dal relativo lucchetto., Nel disordine e nel degrado cresce l’erba e si sta riempiendo di immondizia

Chi l’ha chiusa l’area giochi a via del Campo? Perché è stata e rimane chiusa? Quando sarà riaperta?

Non c’è nessuna indicazione presso l’area giochi e non si hanno informazioni.

Sono ritornato più volte in via del Campo, e anche in viale Alessandrino, ho parlato con uomini e donne, giovani e anziani, mi sono sempre presentato, ho sempre fatto presente di essere un cronista di Abitare A Roma.

Ho fatto domande e chiesto informazioni sull’area giochi e ho ricevuto diverse risposte: “area giochi? Perché c’è un’area giochi nel quartiere Alessandrino? Non sapevamo nemmeno che l’area giochi fosse chiusa; non ho bambini piccoli e non frequento il parchetto pubblico, figuriamoci l’area giochi; chi si è permesso di chiudere senza affiggere cartelli?”

Scoraggiato, ho anche pensato di non interessarmi più della questione, ma poi ho avuto la fortuna di essere avvicinato da una gentile signora un po più grande di me, con cortesia mi ha chiesto di sedermi vicino a lei sulla panchina in legno e mi ha chiesto di ascoltarla:

“Questo triangolo nel centro del quartiere Alessandrino è abbandonato. Eppure i marciapiedi di viale Alessandrino, da via dei Meli sino alla Chiesa di San Giustino, sono sempre pieni di gente che cammina, che frequenta i negozi ancora aperti, che si ferma a parlare.

Viale Alessandrino con via del Campo che fa angolo sono le vie più frequentate di tutto il quartiere.

Il parchetto pubblico di via del Campo è è meta di tanti anziani, in buona parte accompagnati dalle persone che li accudiscono. Noi anziani ci facciamo compagnia durante le ore calde del mattino e nei pomeriggi.

Caro signore, io l’ho notata quando faceva le foto al parchetto, ho capito che “accucciato” riprendeva al meglio i particolari.

Tutti i giorni vengo qui al parchetto pubblico e vedere quella catena e quel lucchetto che chiude il cancello di entrata all’area giochi mi porta dentro un misto di emozioni contrastanti.

Ho nelle orecchie l’eco rumoroso dei tanti bambini che ci giocavano dopo essere usciti dalla vicina scuola o dall’asilo.

Ora, da mesi e mesi, c’è solo silenzio in quel recinto abbandonato, c’è assenza di vita e di movimento.

Ho tanta nostalgia dei bambini che giocavano, delle risate e delle grida gioiose,

I giochi erano fonte di divertimento e svago. Ora, come vede, caro signore, sono rotti e inutilizzati, ricoperti di polvere e ruggine e generano un senso di impotenza e inutilità.

Passano i giorni e passano i mesi, in noi anziani che siamo seduti nel parchetto subentra un senso di rassegnazione, un’accettazione passiva sulle decisioni sbagliate di qualcuno, ma noi vogliamo che l’area giochi torni ad essere un luogo di gioia e divertimento. Ci può aiutare lei con il suo giornale?”

