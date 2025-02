Stranezze di città, un parchetto pubblico… ma non non per anziani

Il centro anziani in via del Campo, conosciuto e frequentato dagli abitanti del quartiere, è ben visibile grazie anche allo stupendo murale sulla facciata sul lato di viale Alessandrino.

Il muretto circolare, adiacente all’entrata del centro anziani, è un valido aiuto per le panchine sulla rotonda del parco, in grado di ospitare sia gli anziani che i loro accompagnatori desiderosi di rilassarsi sotto gli alberi di alto fusto.

Il “nasone” con la sua fresca acqua è a due passi, sempre a disposizione di chiunque ne abbia bisogno

Altri alberi di alto fusto e tanti piccioni coprono quei cento metri quadri circa di giardino sterrato.

Ci sono purtroppo anche tante bottiglie di birra vuote poggiate sui muretti perimetrali del parchetto.

C’è un uomo di colore che, con una scopa d’appartamento, pulisce il marciapiedi adiacente il parchetto, peccato che lasci tutto quanto raccolto sulla strada carrabile, invece di gettalo nei cassonetti.

C’è anche un piccolo passeggio pedonale, di circa cento metri quadri, che taglia il piccolo parco di via del Campo.

Se fosse integro e percorribile, sarebbe semplicemente normale, invece rappresenta uno sfregio alla sicurezza degli anziani perché quel passaggio pedonale mattonato è in buona parte divelto.

Tante donne e tanti uomini anziani durante il giorno frequentano il piccolo spazio all’incrocio di viale Alessandrino e via del Campo.

È centrale nel quartiere, c’è anche la scuola “Marconi” di fronte, sci sono anche un ufficio postale, una banca, un’edicola, un bar e una farmacia nelle vicinanze, ci sono tantissimi negozi.

Uno studio, realizzato dall’università di Alcalà di Madrid, dimostra come più del 50% degli anziani tra i 65 e i 74 anni non fa abbastanza movimento con conseguenti ricadute verso la disabilità.

Per aiutare gli anziani a fare attività fisica e allo stesso tempo a socializzare, a Bilbao, in Spagna, sono stati realizzati due parchi giochi specificatamente studiati per anziani.

Anche a Londra, così come a Berlino ed in Portogallo.

Ma i primi ad aver pensato a luoghi dove gli anziani si possono incontrare e fare amicizia, allenare, chiacchierare e giocare sono stati i paesi dell’estremo oriente.

Si chiamano “parchi biosalutari” ed includono molti giochi destinati agli anziani: ci sono sia esercizi di stimolazione cognitiva sia esercizi per l’abilità motoria.

Ci sono attrezzature per migliorare la tonificazione, la forza, la flessibilità e l’equilibrio.

Gli attrezzi sono progettati per diversi livelli di disabilità.

Designer, architetti e medici lavorano insieme alla progettazione di queste aree dove i bambini non sono ammessi.

La tipologia di attrezzature utilizzate nei parchi per anziani è specifica per ridurre gli urti e non creare traumi, ci sono panchine e zone all’ombra e aree per socializzare come campi bocce e tavolini per gli scacchi o giochi di carte ed inoltre ci sono esercizi per la stimolazione cognitiva come tabelloni per giochi matematici.

Il tutto accessibile con sedie a rotelle per permettere a tutti di accedervi in sicurezza.

Gli effetti di queste aree giochi sono molteplici, con evidenti miglioramenti dal punto di vista fisico e della socializzazione, ma soprattutto sull’umore.

Combattono l’isolamento e permettono agli anziani di ricrearsi una rete sociale anche solo attraverso delle chiacchierate mentre si fa qualche esercizio insieme, diventando dei veri e propri punti di riferimento.

In Italia, purtroppo, non esistono ancora parchi del genere.

Nel piccolo parco di via del Campo c’è già una risposta alla solitudine, manca sicuramente la risposta alla sedentarietà.

Per ora basterebbe ed è atteso, un piccolo parco con un vialetto mattonato… però in completa sicurezza!

