Magliana: sospensione idrica dalla sera del 5 marzo

Dalla sera di mercoledì 5 marzo in progamma una sospensione idrica in alcune zone del Municipio XI. Per consentire lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 22 alle ore 8 del giorno seguente, giovedì 6 marzo, Acea Ato 2 comunica che il flusso idrico sarà sospesso nelle seguenti vie:

via della Magliana;

via delle Idrovore della Magliana;

via dell’Imbrecciato;

via Firenzuola;

via Campiglia Marittima;

via Bolgheri;

via Scarperia;

via Magliana in Toscana;

via dell’Impruneta;

via Pescaglia;

via Pian 2 Torri;

via di Villa Bonelli;

via della Magliana Nuova.

La sospensione potrebbe coinvolgere anche zone limitrofe e, in caso di necessità, sarà attivato un servizio di rifornimento con autobotte.

Quest’ultimo potrà essere richiesto chiamando il numero verde 800 130 335, a cui è possibile rivolgersi anche per informazioni e segnalazioni.

Aggiornamenti sul portale del Gruppo Acea .

