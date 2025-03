Lungotevere Flaminio, stop all’abbattimento dei platani: tutto rinviato

Le seghe elettriche erano pronte, i divieti di sosta già affissi e la polizia locale aveva dato il via libera ai lavori. Sembrava tutto pronto per l’intervento di potatura e abbattimento dei platani lungo Lungotevere Flaminio, ma all’ultimo minuto è arrivato un contrordine: tutto fermo, almeno fino a nuove verifiche.

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale aveva programmato l’operazione per mettere in sicurezza la strada, con il supporto della polizia locale del Gruppo Parioli che, lo scorso 26 febbraio, aveva ufficializzato le modifiche alla viabilità a partire dal 1° marzo.

L’intervento era atteso da anni, più volte sollecitato da esponenti del centrodestra locale. Poi, il colpo di scena: l’assessore all’Ambiente del Municipio II, Rino Fabiano, ha chiesto un’ulteriore valutazione sullo stato degli alberi.

La verifica che cambia tutto

“Prima di procedere con il taglio e la potatura, il Servizio Giardini eseguirà una nuova VTA (Visual Tree Assessment) per valutare la stabilità degli alberi“, ha spiegato Fabiano. “L’ultimo controllo risale a un anno fa. Se i risultati confermeranno la necessità degli interventi, procederemo nel rispetto del programma e con la garanzia che ogni albero abbattuto sarà sostituito“.

Nel frattempo, la manutenzione del verde pubblico nel Municipio II è proseguita senza sosta. Negli ultimi mesi sono stati eseguiti interventi di potatura su esemplari di grande dimensione in diverse zone: da via Tiburtina a San Lorenzo, passando per Corso d’Italia, viale del Vignola, via Pinturicchio e via Guido Reni, dove i lavori sono quasi ultimati.

Nuove piantumazioni sono in corso anche a viale Somalia, al Parco Nemorense e nell’area del Verano, dove i lecci stanno prendendo il posto delle vecchie alberature.

Sicurezza o tutela del verde? Il dibattito resta aperto

“La situazione è sotto controllo – ha assicurato l’assessore – e gli interventi proseguiranno in base alle esigenze di sicurezza. Stiamo dando priorità agli alberi più grandi per evitare rischi per cittadini e automobilisti“.

Nel frattempo, ai Parioli è in corso la piantumazione di centinaia di nuovi alberi, a conferma di un piano di riforestazione che mira a compensare le rimozioni necessarie.

Ma il rinvio dell’intervento su Lungotevere Flaminio lascia aperto un interrogativo: la nuova verifica salverà i platani o ne confermerà l’abbattimento? La città attende la risposta.

