Venerdi 24 Maggio 2019 ore 16:30 Casa del Parco (Riserva Naturale Valle dell’Aniene) Via Vicovaro l’iniziativa della Rete per Aguzzano in occasione della Giornata Europea dei Parchi .

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sull’importanza del parco per i quartieri a nord est della capitale, e su quanto resta ancora da fare.