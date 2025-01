Il pellegrinaggio del V Municipio a San Pietro nel Giubileo della Speranza

Sabato 11 gennaio 2025 si è tenuto il Giubileo del Municipio V, un evento speciale in occasione delle celebrazioni dell’Anno Santo.

L’evento aperto a tutti i cittadini del territorio si è tenuto in piazza San Pietro e nella Basilica, con un programma dedicato alla condivisione e alla spiritualità.

Numerosi pellegrini tutti residenti al V Municipio di Roma Capitale hanno aderito all’invito rivolto dall’Amministrazione municipale con in testa il Presidente Mauro Caliste per vivere la straordinaria esperienza del Giubileo.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto anche per essere più facilmente individuati dei zainetti bianchi offerti dalla Quadrifoglio Immobiliare di Francesco Crocè.

Il V è il primo Municipio ad aver organizzato un evento per il Giubileo della Speranza con un pellegrinaggio a San Pietro al quale hanno partecipato gli oltre cinquecento residenti nel Municipio istruiti dalle comunicazioni ricevute dalla Consigliera Olga Di Cagno.

Tantissimi sono stati i momenti emozionanti vissuti alle persone fortunate che hanno aderito per partecipare a questo percorso di fede, per molti unico e forse irripetibile.

Tra questi citiamo i più importanti.

Il primo nell’Aula Paolo VI prima della Benedizione impartita da Papa Francesco, che ha annunciato alle migliaia di fedeli presenti, che fra di loro c’era una delegazione del V Municipio di Roma.

Il secondo momento è stato di riflessione: l’attraversamento della Porta Santa e l’entrata nel grandioso interno della Basilica di San Pietro, la più famosa di tutte le chiese della Cristianità nel mondo.

Nel suo interno migliaia di opere più famose dell’architettura e dell’arte rinascimentale: di Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e quella di tanti altri artisti.

Il terzo momento è stato di soddisfazione nell’ascoltare la recita di alcuni passi delle Sacre scritture ad opera del Presidente Mauro Caliste, del Direttore del V Municipio e di Olga Di Cagno presidente della commissione giubilare del Municipio V e referente del Municipio per il Giubileo.

Il quarto ed ultimo è stato un momento di gioia quando Monsignor Valerio Di Palma, Canonico della Basilica Papale, al centro della Basilica, davanti al Baldacchino del Bernini, ha rivolto alla Comunità del V, raccolta nelle prime file della Basilica, un bellissimo discorso, compiacendosi con il Presidente Mauro Caliste per aver portato in San Pietro la maggior parte dei componenti della sua Amministrazione, Assessori e Consiglieri, ma anche centinaia di fedeli.

Il Monsignor ha proseguito affermando che il V Municipio di Roma è uno dei più importanti, estesi e popolosi della Capitale con circa duecento cinquanta mila abitanti, nei quartieri di Torpignattara, Casilino, Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica , Centocelle, Omo.

È stata quindi una mattina di gioia, di fede e di aggregazione, in cui tutti i componenti della folta delegazione hanno compiuto il percorso giubilare completo dal passaggio dalla Porta Santa per chiedere il dono della “Indulgenza Plenaria”, la remissione dei peccati attraverso il Sacramento della Confessione, e la partecipazione alla Santa Messa Celebrata nell’occasione da “ Sua Eccellenza Monsignor Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliario di Roma Est” e infine la Comunione.

Al termine del Pellegrinaggio il Presidente Caliste ha ringraziato tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa con queste parole “ Come Presidente, continuerò a lavorare affinché l’energia di questa giornata accompagni ogni passo del nostro cammino insieme alla strada giusta”.

I partecipanti hanno ringraziato con un lungo, scrosciante applauso per l’opportunità offerta di partecipare questa indimenticabile esperienza

