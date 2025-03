Grande manifestazione carnevalesca al Collatino

Ieri il Collatino ha vissuto il Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale con una festa piena di allegria musica e colori!

Grazie ai commercianti, all’associazione Rete d’impresa Collatino e alle istituzioni Municipale e Regionale sono stati portato centinaia di cittadini grandi e piccini a vivere insieme il quartiere Collatino.

Mattatrice e autentico cicerone della chiassosa e allegra manifestazione di chiusura del periodo carnevalesco la vicepresidente della Rete d’Impresa Sara Giustiniani.

Le istituzioni e il mondo del commercio hanno mostrato come il detto uniti si vince sempre non sia un fatto più attuale che mai. La bella manifestazione si è conclusa al parco Prampolini.

Alla manifestazione anche alcuni rappresentanti del municipio V. «Lavoreremo già dai prossimi mesi per il Carnevale del 2026, per farlo ancora più bello e partecipato» ha promesso la Giustiniani nel salutare tutti i partecipanti.

