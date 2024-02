“Il potere rigenerante della Natura” al Fogolâr Furlan di Roma

L’ APS Fogolâr Furlan di Roma promuove il 21 Febbraio 2023 alle ore 18.00 in sala Roma della sede UNAR in Via Ulisse Aldrovandi n.16/B un’iniziativa dal Pollice Verde “Il Potere rigenerante della Natura. Persone e Piante, un dialogo fecondo!”

Una conferenza a cura della Filosofa e insegnante di terapia Orticolturale: Federica Cane incentrata sui benefici e il potere rigenerante che le piante hanno sulla persona e le esperienze riportate dall’operatrice nei diversi servizi socioassistenziali e culturali.

Programma

Saluti: Francesco Pittoni: Presidente del Fogolâr Furlan di Roma

Introduzione: Mario Feruglio: P. President Rotary Club Roma Sud e Consigliere del Fogolâr Furlan di Roma e Mara Piccoli: Medico e Consigliera del Fogolâr Furlan di Roma

Conduce: Federica Cane: Filosofa e Insegnante di terapia orticolturale

Per prenotarsi all’ evento è necessario inviare entro il 15 Febbraio 2024:

Il proprio nominativo, all’ email: fogolaroma@gmail.com