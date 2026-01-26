Il Procuratore Gratteri a Settecamini

Giovedì 5 febbraio alle ore 18:00, presso i locali del Teatro Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria dell’Olivo (Settecamini), si terrà un incontro pubblico con il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Paola Bottero.

