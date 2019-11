Il Programma della “Settimana Europea Riduzione rifiuti”

Il V Municipio aderisce alla “Settimana europea della riduzione dei rifiuti” che si svolgerà dal 16 al 24 novembre. Tante le iniziative finanziate dall’Amministrazione che abbracciano la tematica di quest’anno: educare alla riduzione dei rifiuti.

Ecco il calendario completo degli eventi:

LUNEDI’ 18 e MARTEDI’ 19 NOVEMBRE

Laboratorio sul riuso creativo rivolto a studenti ed insegnanti della scuola primaria di secondo grado dell’I.C. Viale Venezia Giulia, dalle ore 10.15.

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Riduzione degli sprechi e degli scarti alimentari – incontro a cura di Lucia Cuffaro, Presidente dell’Ass.ne “Movimento per la Decrescita Felice Italia”, scrittrice, conduttrice su RAI 1 della rubrica “Chi fa da sé”

Casa delle Culture e delle Generazioni – Via Isidoro di Carace, 18 – ore 18,00

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

Autoproduzione dei detergenti naturali – incontro a cura di Lucia Cuffaro, Presidente dell’Ass.ne “Movimento per la Decrescita Felice Italia”, scrittrice, conduttrice su RAI 1 della rubrica “Chi fa da sé”

Ex Sala Consiliare Municipio V – Via Acqua Bullicante 2 – ore 18,00

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

“Le città miniere del futuro”: matinée per studenti e insegnanti con Silvia Serranti, Professore Ordinario di Ingegneria delle Materie Prime, Sapienza Università di Roma, presso Teatro Biblioteca Quarticciolo, dalle ore 9 alle 13

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Forum Ambiente: incontro con le associazioni e i cittadini del Forum Ambiente del Municipio Roma V – Tema: Economia circolare e gestione dei rifiuti

Ex Sala Consiliare Municipio V – Via Acqua Bullicante 2 – ore 17,30

SABATO 23 NOVEMBRE

Sfilata di moda con materiali di riuso e riciclo.

Isola pedonale Via del Pigneto, fronte n. civico 22 – ore 18,00 (in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Centro Anziani del Pigneto – Via L. F. De Magistris, 21)

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Laboratorio “La Scatola Magica”: realizzeremo insieme a Caterina Carraro, giovane studente residente nel Municipio, delle postazioni per il book-crossing che installeremo in giro per il territorio – ore 16,00.

Dopo aver elencato la serie degli eventi che riguarderanno il Municipio, Pulcini ha detto:”Per risolvere il problema dei rifiuti bisogna, per prima cosa, eliminare le cause e, il miglior modo per cambiare, è quello di conoscerle.

Questi e gli altri eventi che costantemente proponiamo alla cittadinanza nel corso dell’anno servono per aumentare la presa di coscienza sulle tematiche ambientali.

Insieme possiamo cambiare il nostro territorio e garantire un futuro migliore”.