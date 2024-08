Il punto sullo stato dei lavori di realizzazione del nuovo mercato Tor Sapienza

Oggi, 29 agosto 2024, ho partecipato come auditore (cosa che possono fare tutti i cittadini dato che le sedute di commissione e consiglio sono pubbliche) alla commissione trasparenza del V municipio convocata dal presidente Daniele Rinaldi per avere chiarimenti e notizie di prima mano da parte dei funzionari della UOT convocati e presenti con il RUP Ing. Andrea Conti e il dirigente Ing. Alvaro Saulli sullo “stato lavori realizzazione nuovo mercato Tor Sapienza“.

Prima di iniziare con le domande circa il fermo del cantiere che si protrae da qualche mese, Rinaldi ha chiesto la conferma sul numero dei Box che saranno realizzati, ricevendo la conferma dai tecnici che saranno quindici.

Il fermo del cantiere è stato dovuto a procedure da rispettare disposte dal Genio Civile e tra cui c’è quella del nulla osta all’avvio del cantiere.

I tecnici hanno anche sottolineato che il ribasso d’asta sarà destinato alla realizzazione di una idonea recinzione e che il costo dei box si aggirerà intorno ai 480.000 euro.

Il consigliere Di Cosmo ha chiesto se ci fosse la possibilità di avere box con canna fumaria, visto anche che ormai nei mercati ci sono attività che lavorano prodotti da forno, da pasticceria e rosticceria. Il RUP Ing. Conti ha detto che non dovrebbero esserci problemi in quanto i forni moderni non sono più a combustione e questo rende tutto di più semplice realizzazione.

Inoltre i tecnici hanno sottolineato circa la necessità di chiedere un prolungamento circa i tempi di costruzione e questo è dovuto anche alle recenti disposizioni in materia di lavorazioni all’aperto e con temperature che possono creare problemi ai lavoratori.

Sia Rinaldi che Di Cosmo hanno chiesto della possibilità di realizzare una copertura sui box al fine di renderlo agevole e funzionale per Cittadini e Commercianti con qualunque condizione di tempo. I tecnici hanno escluso coperture tradizionali in quanto andrebbero rifatti tutti i calcoli di carico sulle fondazioni, cosa che allungherebbe a dismisura i tempi e i costi. Una soluzione invece idonea sta nel riproporre sui 15 box del nuovo mercato di Tor Sapienza quella realizzata al mercato di via Alberto da Giussano con un sistema modulare a lamelle orientabili.

L’iniziativa promossa dalla commissione trasparenza è stata molto positiva e sarebbe opportuno e a vantaggio di informazione e conoscenza per i cittadini e operatori mercatali che tanto hanno spinto per avere un mercato meglio ubicato e più funzionale e moderno, che analoghe iniziative fossero portate avanti sia dalle Commissioni LL.PP e Commercio e sia dagli assessori Maura Lostia con delega ai LLPP che da Marco Ricci che ha la delega al commercio. Del resto l’informazione è uno degli indispensabili tasselli per favorire trasparenza e partecipazione.

