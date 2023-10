Il “Raggio Verde” nel Municipio V

Scegliendo, il 14 ottobre 2023, uno degli itinerari federtrek dettagliati sul sito “Sabato blu”, i romani contribuiscono a ridurre le emissioni inquinanti: questo è il risultato dell’abbandono temporaneo dell’uso dei veicoli a motore. L’aspetto “ecologico” all’origine dell’iniziativa del “Sabato Blu” è molto chiaro ed è uno dei motivi che hanno spinto il coinvolgimento dei romani.

La capitale è una delle città designate ad azzerare le emissioni entro il 2050. Tuttavia, l’aspetto “ambientale” non è l’unico da prendere in considerazione per questa mossa. Attraverso il sito i cittadini hanno potuto conoscere le zone coperte da 15 percorsi (uno per municipio), zone spesso difficilmente individuabili a causa degli ingorghi.

Questo il percorso del Raggio Verde nel Municipio V organizzata da Sentiero Verde e Dedalo Trek: da Porta Maggiore sono stati percorsi circa 15 km traversando il Pigneto, la Certosa, Parco Sangalli, Villa De Sanctis con il Centro Educazione Ambientale, Casilino 23 e il Laboratorio Sociale Autogestito di Centocelle, l’acquedotto Alessandrino, il Parco di Tor Tre Teste, il Parco di Bonafede e il Parco dei Casali di Casa Calda, dove l’itinerario si è concluso con un graditissimo pranzo autogestito

È stata un’importante occasione per riscoprire un territorio storico e di testimonianze naturalistiche.

Qui una documentazione fotografica della Camminata n el V Municipio ad opera di Antonio Citti.

https://www.facebook.com/groups/sentieroverde/posts/10161486317045039/

Ricordiamo che il 20 ottobre 2023 ore 16.30 a Villa de Santis sono previsti i festeggiamenti per i 20 anni del CEA (Centro educazione ambientale).