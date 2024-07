Il ritorno di “Ostacoloman”: l’uomo incubo di Balduina

Ancora disordini a Balduina per colpa di ‘Ostacoloman’, l’uomo ucraino di 47 anni noto alle forze dell’ordine. Nonostante il fermo avvenuto il 16 luglio, l’uomo è già tornato a seminare il panico nel quartiere.

Passanti terrorizzati lo hanno visto urlare contro le auto in transito, tanto da indurre decine di chiamate al 112. I Carabinieri lo hanno identificato e, come già accaduto in passato, hanno richiesto l’intervento del 118 per un TSO.

Purtroppo, al momento non sembrano esserci i presupposti per un provvedimento cautelare o un Daspo urbano. Ostacoloman, già fermato l’8 luglio in piazza della Balduina, in entrambi i casi si è presentato visibilmente ubriaco e vestito con indumenti consumati e pezzi di stoffa utilizzati come mantello.

