Il Sabato blu nel Municipio V da Porta Maggiore a Tor Tre Teste

La seconda edizione del Sabato blu nel Municipio V il 12 ottobre 2024 si è snodata con una passeggiata da Porta Maggiore lungo l’asse Casilina fino a Tor Tre Teste, con passaggi alla Certosa, a Centocelle, a Quarticciolo in collaborazione con la Biblioteca Teatro Quarticciolo. Chiusura in bellezza al ristoro a Terzo Tempo nell’impianto di atletica e rugby A. Norì dI Tor Tre Teste.

I balli organizzati da Jania Sarno hanno reso più allegra la giornata.

Accompagnatori da Porta Maggiore Enzo Venerandi, Daniele Pagani, Cristina di Nunzio oltre a Jania. Da Quarticciolo Antonio Citti.

L’evento è stato promosso dall’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale aderendo alla XII Giornata nazionale del Camminare organizzata da FederTrek. Una mobilitazione collettiva, a cui hanno aderito oltre 1100 persone, il 20 per cento in più rispetto all’edizione 2023. I partecipanti hanno camminato lungo quindici percorsi tematici guidati, uno per ogni municipio.

Il Sabato Blu è stato concepito, in collaborazione con FederTrek, come un evento cittadino per incentivare le azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e del benessere psicofisico, promuovendo la mobilità sostenibile e la riscoperta della città attraverso il camminare. Ognuno dei trekking urbani proposti è stato caratterizzato dalle specifiche tematiche legate al territorio

Nel V Municipio si è partiti da Porta Maggiore e si è arrivati alla Chiesa Dio Padre di Richard Meier attraverso il parco Alessabdrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste.

Dopo Porta Maggiore arrivando a piazzale Labicano i partecipanti si sono addentrati nel quartiere Pigneto transitando per lisola del Pigneto arrivando a piazza Copernico, attraversando poi la Casilina fino alla Certosa di Tor Pignattara. Si è raggiunto quindi il parco Giordano Sangalli per attraversare di nuovo la Casilina in direzione delle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro e il mausoleo di S Elena e il parco di Centocelle.

Infine, giunti alla chiesa di san Felice da Cantalice, seguendo l’acquedotto attraverso via degli Olmi, arrivo al parco Tor Tre Teste e alla chiesa di Richard Meier e la meta finale nell’impianto sportivo “Antonio Nori” di largo Cevasco.

