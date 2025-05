Il sindaco Gualtieri diventa socio onorario del Circolo Canottieri Roma

Una cerimonia semplice ma carica di significato, quella che lunedì 12 maggio ha visto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, diventare ufficialmente socio onorario del Circolo Canottieri Roma.

Sul Lungotevere Flaminio 39, storica sede dell’istituzione fondata nel 1919, si è rinnovata una tradizione che affonda le radici nel passato della Capitale: quella del legame simbolico tra il primo cittadino e uno dei circoli sportivi e culturali più rappresentativi della città.

“Siamo orgogliosi che il sindaco Gualtieri abbia voluto confermare questo storico vincolo”, ha dichiarato Paolo Vitale, presidente del Circolo Canottieri Roma. “La sua adesione testimonia la vitalità e la centralità del nostro sodalizio nella vita cittadina”.

Una scelta che non arriva a caso. Il Circolo, con oltre un secolo di storia alle spalle, rappresenta da sempre un punto di incontro tra sport, cultura e istituzioni. Canottaggio, tennis, scherma, ma anche eventi culturali, dibattiti e momenti di coesione sociale: è qui che si intrecciano storie di sportivi, amministratori e cittadini comuni. Ed è qui che i sindaci della Capitale, nel corso degli anni, hanno spesso trovato uno spazio per rinsaldare il rapporto con il tessuto vivo della città.

Per Roberto Gualtieri, è stata anche l’occasione per incontrare soci, dirigenti e atleti, ascoltare le loro istanze, condividere la visione di una città che si evolve, ma che non dimentica i suoi riferimenti storici.

