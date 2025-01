Il sottopasso del Quadraro cambia pelle: da degrado a pista ciclopedonale

Un tunnel immerso nel degrado, simbolo di abbandono e incuria, si prepara a rinascere e diventare un modello di mobilità sostenibile.

Il sottopasso del Quadraro, che collega via dei Lentuli a via Decio Mure passando sotto via Tuscolana, sarà trasformato in una moderna pista ciclopedonale.

Un’idea che da sogno diventa progetto concreto, come svelato lunedì 20 gennaio durante la commissione Lavori Pubblici del Campidoglio.

Dai rifiuti ai murales: una rivoluzione urbana

Il cambiamento sarà radicale. “Ridurremo lo spazio del sottopasso con pannellature inclinate sui lati della galleria e installeremo limitatori di gomma per separare le corsie“, ha spiegato Stefano Bella, l’ingegnere incaricato del progetto.

Il sottopasso ospiterà due corsie per le biciclette, una per ogni direzione, e un percorso dedicato ai pedoni.

Le pareti, oggi annerite e segnate dall’incuria, si trasformeranno in una galleria d’arte urbana, grazie a murales realizzati dalle associazioni del territorio.

Il Quadraro potrà finalmente dire addio al degrado che per anni ha soffocato questa struttura. Recentemente, il tunnel è stato teatro di un incendio e Ama è dovuto intervenire due volte per rimuovere i rifiuti accumulati.

“Ridare dignità a questo spazio è una priorità”, ha sottolineato Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio.

Un nodo per la mobilità sostenibile

La nuova pista ciclopedonale non sarà solo un intervento estetico, ma un punto nevralgico per la mobilità romana.

Il sottopasso sarà collegato al Grab (Grande Raccordo Anulare delle Bici), diventando una parte fondamentale del sistema ciclabile della Capitale.

Pedoni e ciclisti potranno muoversi in sicurezza, aggiungendo un tassello importante alla rivoluzione verde di Roma.

Lavori in arrivo: via in primavera?

L’attesa, però, non sarà breve. “Speriamo di iniziare i lavori di riqualificazione in primavera”, ha dichiarato Antonio Stampete, presidente della commissione lavori pubblici.

Ma tutto dipenderà dalla riconferma dei fondi per il 2025. Una volta stanziate le risorse, il Campidoglio si coordinerà con Astral per aprire il cantiere.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.