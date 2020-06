Il Teatro Biblioteca Quarticciolo va in scena sul web dal 15 al 21 giugno

Al via il palinsesto settimanale – dal 15 al 21 giugno – di #TBQweb sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

TBQweb continua sabato 20 giugno (ore 18.00), l’appuntamento in programma all’interno del ciclo Poesie dal Quarticciolo è dedicato alla rilettura in chiave attuale di “Na Bucìa”, un brano di Lucio Leoni feat. Fabrizio Spera. La canzone-poesia contenuta nell’album del 2015 Lorem Ipsum (Lapidarie Incisioni) del cantautore romano Lucio Leoni parla di una Roma raccontata, ricordata, scomparsa e mai vissuta dall’autore. Le immagini di questo tempo sospeso ed eccezionale che la periferia romana attualmente affronta, si sovrascrivono al testo del 2015, per raccontare un oggi disseminato in tracce di un passato non troppo lontano che nel mostrarsi afferma la forza disarmante della propria esistenza. Un omaggio a La Pecora Elettrica, al Baraka, luoghi distrutti in fiamme solo qualche mese fa. Un omaggio agli esercenti commerciali e ai ristoratori dei quartieri Quarticciolo–Centocelle che oggi a fatica, ma con accurata dedizione, tengono aperte le proprie saracinesche. Un omaggio a chi lotta, a chi chiede diritti, a chi con il sorriso resiste alle intemperie. Un omaggio alla periferia romana.

Domenica 21 giugno (ore 20.30), in occasione della FESTA DELLA MUSICA e in collaborazione con Palestra Popolare Quarticciolo, lo stesso Lucio Leoni, esegue due brani del suo nuovo album “Dove sei” in versione acustica. L’evento, registrato sul tetto della Palestra Popolare Quarticciolo, è trasmesso, in prima visione, sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Dove sei è un album in due parti, la prima è uscita l’8 maggio 2020, anticipata dal video e singolo “Mi dai dei soldi” feat. Andrea Cosentino, seguito dal secondo estratto, il brano “Il fraintendimento di John Cage” e dal singolo e video “Il sorpasso” feat. C.U.B.A Cabbal. Un primo tentativo per esserci. L’esecuzione live del cantautore diventa occasione per celebrare la musica e insieme un primo tentativo del Teatro Biblioteca Quarticciolo di esserci, fisicamente, sul e per il territorio del Quarticciolo.

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Biblioteca Quarticciolo si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.