“Il terzo ospite” al Teatro Due di Roma

Il 30 marzo alle h. 21:00 presso il Teatro Due di Roma (Vicolo dei due macelli 37, metro Spagna), dopo il successo delle date nel nord-Italia, che hanno visto tutti sold out, arriva per la prima volta a Roma la commedia IL TERZO OSPITE, scritta e diretta da Gaia Contrafatto, coadiuvata nella regia da Chiara Biancardi.

Lo spettacolo, caratterizzato da un umorismo fresco e travolgente, racconta la vacanza di due ragazze dei giorni nostri. Dopo un anno di studio e lavoro Stella e Marina partono con l’intento di rilassarsi, appena raggiunta l’isola però, il loro piani si frantumano. Un susseguirsi di fraintendimenti ed eventi inaspettati renderà il viaggio delle due ragazze indimenticabile. La risata è l’ingrediente principale, ma allo stesso tempo emergono vizi e inquietudini tipici delle nuove generazioni e della nostra società.

In scena la stessa Gaia Contrafatto, insieme ai colleghi Virginia Risso e Walter Cavallo. Direttore della fotografia Massimo Forchino, che ha curato il disegno luci.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro al Femminile, progetto che si pone come obiettivo quello di promuovere l’arte dipinta di rosa, di dar voce ad una sfera sociale che viene purtroppo ancora poco ascoltata. L’intento è quello di valorizzare la Donna, presentandola in tutte le sue sfaccettature, senza cadere in banali stereotipi.

IL TERZO OSPITE

30 marzo h. 21:00

Teatro Due (Vicolo dei due macelli 37, RM – metro Spagna)