Il tram 19 torna a Prati: nuovo capolinea tra via Barletta e viale delle Milizie

Dopo anni di attese, deviazioni e promesse, il tram 19 si appresta finalmente a rivedere le strade di Prati.

Il mezzo più romantico di Roma, che attraversa la città da est a ovest come una linea del tempo su binari, tornerà a solcare il cuore del quartiere, pur con una destinazione provvisoria.

L’annuncio arriva direttamente dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha firmato una memoria di Giunta con un obiettivo preciso: riportare il 19 a un passo dal Vaticano.

Il capolinea di piazza Risorgimento resterà ancora off limits. Colpa del cantiere – ancora fantasma – di via Barletta, dove nel 2026 prenderanno il via i lavori per la T2 della metro C, la nuova tratta che collegherà Venezia a Clodio/Mazzini.

Per evitare una nuova interruzione sul nascere, il Campidoglio ha deciso di giocare d’anticipo: niente piazza Risorgimento, ma un nuovo capolinea provvisorio tra viale delle Milizie e via Barletta.

Un passo in avanti, rispetto alla situazione attuale che vede il tram fermarsi a Valle Giulia, lontano dal suo storico percorso. E, soprattutto, un segnale chiaro: Roma vuole tornare a credere nei suoi tram.

Il ritorno del 19 a Prati sarà reso possibile anche grazie ai nuovi tram bidirezionali, mezzi moderni che non necessitano più delle tradizionali inversioni a “cappio” e possono quindi operare anche con capolinea semplificati. I primi 60 sono in arrivo grazie al contratto applicativo appena sottoscritto da Roma Capitale.

Nel frattempo, il Campidoglio ha dato mandato di riqualificare la sede tranviaria di via Ottaviano e piazza Risorgimento, per riportarla in funzione al più presto. Anche se la scadenza ufficiale parla del 2035, anno in cui si concluderanno i lavori per la tratta T2, l’amministrazione spera in un’accelerazione.

«Non possiamo restare fermi – ha dichiarato Patanè – Il tram 19 è un simbolo di mobilità sostenibile e di bellezza urbana. Il suo ritorno a Prati è un passo verso una città più connessa, più pulita e più vivibile».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.