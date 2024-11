Il V Municipio fa il punto sulle opere giubilari

Il 27 novembre 2024 presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” si è svolto un incontro di presentazione dei diversi impegni e lavori giubilari che interesseranno il territorio del V Municipio.

L’incontro è stato moderato dalla consigliera Olga Di Cagno, presidente della commissione speciale Giubileo del V Municipio.

Dopo l’introduzione di Mons. Ricciardi, Vescovo ausiliare per Roma est che ha parlato del prossimo Giubileo che, a differenza di quello celebrato nel 1950 ed ebbe un valore particolare in quanto era da poco terminata la guerra, quello ormai prossimo ad essere aperto si colloca proprio nel bel mezzo di due cruenti teatri di guerra, quello in Medio Oriente tra Israele/Palestina/Libano e Ukraina/Russia dove già si contano centinaia di migliaia di morti e decine di migliaia di innocenti bambini e donne.

È poi intervenuto il Consigliere capitolino nonché presidente della Commissione speciale per il Giubileo Dario Nanni. Sono state proiettate una numerosissime slide in cui erano descritti minuziosamente tutti i progetti approvati, finanziati, appaltati e in corso.Nanni ha parlato delle nuove tranvie, dell’acquisto dei nuovi tram e dell’ammodernamento di gran parte della flotta dei bus.

Secondo Nanni, Roma ne uscirà trasformata, più vivibile e rispettosa dell’ambiente. Ci sono opere importantissime che però subiranno un arresto durante l’anno giubilare ma ripartiranno già nel 2026.

Purtroppo, ha osservato Nanni, come amministrazione “dobbiamo incassare la critica di non aver investito associazioni e comitati nelle scelte, ma il rischio di perdere i finanziamenti rispetto al tempo a disposizione era troppo elevato”.

Anche l’assessore ai LL.PP. e vicepresidente del municipio Maura Lostia ha parlato dei cantieri aperti e di quelli che si apriranno da qui a breve come il polo museale che si realizzerà nell’edificio che già ospita i servizi sociali e a pochi metri dalla nuova biblioteca che sarà realizzata nei locali della ex aula consiliare.

L’incontro è stato utile, come altri avvenuti della stessa tipologia. Coinvolgere i cittadini è sempre bene ma informare a cose già decise è un vizietto duro a morire e di certo non farà bene alla politica, a quella buona ovviamente, quella che dovrebbe riavvicinare i cittadini alla partecipazione e all’esercizio del voto.

