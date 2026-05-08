Il Verano apre le sue porte: visite guidate tra arte, storia e memoria

Il Cimitero Monumentale del Verano, simbolo della memoria e dell’arte nella Capitale, si conferma molto più di un luogo di sepoltura: è un vero museo a cielo aperto. Tra tombe di personaggi illustri e testimonianze della storia romana e italiana, il Verano continua a raccontare storie che attraversano secoli.

Negli ultimi anni, Ama ha avviato un progetto di valorizzazione culturale del cimitero, offrendo visite guidate che ne permettono una fruizione educativa e accessibile a tutti.

Il programma primaverile, che si inserisce nella Settimana per la Scoperta dei Cimiteri Europei (22-31 maggio), punta a sottolineare il valore pedagogico di questi luoghi in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dedicato all’istruzione di qualità.

Dal 9 maggio al 2 giugno, sono previste 43 visite guidate gratuite, distribuite su nove giornate tra sabati e festivi. Alcuni itinerari prevedono esperienze immersive, con cuffie per l’ascolto di brani musicali, letture di testi o voci dei protagonisti ricordati.

Eccezionalmente, interverranno anche testimoni e studiosi, come il fotografo Claudio Pisani, che parlerà del pittore Severati (30 maggio, ore 12.00), e il giornalista Andrea Scazzola, che racconterà la memoria dei protagonisti dell’Italia contemporanea (2 giugno, ore 9.30).

Particolare attenzione è riservata all’accessibilità: il percorso dedicato alle Sette Arti sarà fruibile anche da persone con difficoltà motorie e famiglie con bambini in carrozzina (16 maggio, ore 10.30) e, il 30 maggio alle 10.30, sarà tradotto nella lingua dei segni grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi. Alcuni appuntamenti saranno inseriti nel programma del festival sull’architettura di Open House Roma (23 maggio, ore 10.00 e 12.00).

Tra gli eventi di maggiore interesse figura “E io me ne fregio!”, un omaggio a Ettore Petrolini a novant’anni dalla morte. Alcuni interpreti contemporanei – Daniela Balsamo, Sabina Barzilai e Maurizio Castè – daranno vita a rappresentazioni itineranti tra le tombe dell’attore e drammaturgo, celebrandone la memoria.

Inedite sono anche le visite guidate in bicicletta, pensate per attraversare l’intero cimitero, che ha un’estensione simile a Villa Borghese, e i percorsi dedicati ai protagonisti dello sport.

La chiusura del programma sarà dedicata alla storia dell’Italia unita, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica.

«Il Verano non è solo un luogo di culto, ma un patrimonio culturale e naturalistico che intreccia storie ordinarie e straordinarie – spiega Bruno Manzi, Presidente Ama – Queste visite guidate gratuite offrono cittadini e turisti una prospettiva unica, tra memoria, arte e storia».

Per partecipare è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Eventi e Cultura del sito www.cimitericapitolini.it o via email all’indirizzo cultura.cimitericapitolini@amaroma.it.

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