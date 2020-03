Il VII municipio lancia le nuove ciclabili

“L’Amministrazione del Municipio VII di Roma – informa in un comunicato – ha scelto l’agenzia Jungle per informare i cittadini del processo di trasformazione che sta cambiando la viabilità locale, con il graduale e costante ampliamento dell’intera rete di piste ciclabili. Molte nuove tratte sono infatti quasi terminate e altrettante in via di costruzione, dando così un valido impulso a muoversi in città in maniera più smart e non inquinante.

“La campagna sperimenta un linguaggio diverso dalle classiche comunicazioni istituzionali: i messaggi “Vedi vidi cicli” e “Roma è eterna, non immobile” sono veicolati attraverso GreenGraffiti®, completamente ecologici e rimovibili, posti proprio nei pressi delle piste ciclabili. Accanto alle grafiche è presente anche un QR code che rimanda a maggiori informazioni su tutte le iniziative prese dal Municipio: l’Amministrazione infatti non si sta limitando alla costruzione di nuove infrastrutture, ma sta definendo una vera e proprio rivoluzione culturale sulla mobilità green e alternativa .

“La sostenibilità: un trend ormai comune a tutte le maggiori città europee, al quale Roma non può sottrarsi.

La scelta di uno strumento innovativo e a basso impatto ambientale come GreenGraffiti® permette di costruire un contatto diretto con le persone, data la sua altissima visibilità pedonale, offrendo nel contempo un ottimo potenziale di condivisione sui social.

“Muoversi in modo diverso, comunicare in modo diverso, più intelligente: un’opportunità a disposizione di tutte le Amministrazioni, per sensibilizzare i cittadini e raccontare in modo efficace i progetti e la direzione presa dalla Municipalità”.