Il Villaggio dello Sport del Coni Lazio nel Parco dell’Appia Antica

La seconda edizione sabato 22 marzo 2025, dalle ore 10 alle ore 17

Sabato 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 17, il Parco dell’Appia Antica si trasformerà in una grande arena di sport per tutti grazie al Villaggio di promozione sportiva realizzato dal Coni Lazio, in collaborazione con oltre 50 Federazioni sportive nazionali e discipline associate e in sinergia con il Cip Lazio.

L’evento, che rientra nel protocollo d’intesa “CONI & Regione Lazio per lo Sport”, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina, il Parco Archeologico dell’Appia Antica e l’Ente Parco Regionale, si svilupperà in un contesto storico straordinario, coinvolgendo contemporaneamente il Circo di Massenzio, il Mausoleo di Romolo, il Mausoleo di Cecilia Metella, gli spazi interni ed esterni della Chiesa di San Nicola e il tratto di Via Appia Antica che collega questi siti.

Il Villaggio di Promozione Sportiva sarà aperto gratuitamente a tutti, permettendo di praticare sport individuali e di squadra grazie alla partecipazione dei tecnici qualificati delle oltre 50 Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate presenti, oltre alle 3 del Comitato Paralimpico, che garantirà così un’ampia accessibilità e un’inclusione totale. Un evento che favorirà l’integrazione attraverso il gioco e lo sport, nel pieno spirito della progettualità del Comitato Regionale Lazio e della Regione Lazio per la promozione dello sport per tutti, consentendo ai cittadini di avvicinarsi a numerose discipline note e meno note. Oltre allo sport, sarà una vera giornata di festa, con un’area dedicata allo street food e una all’intrattenimento, per far vivere un’esperienza completa ai cittadini.

L’iniziativa, inoltre, non solo favorisce la pratica sportiva, ma si inserisce in un’ottica di valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio monumentale.

Per l’intera giornata di sabato 22 marzo il complesso monumentale del Mausoleo di Cecilia Metella e della Chiesa di San Nicola saranno eccezionalmente visitabili con biglietto gratuito: un’occasione straordinaria per far conoscere a nuovi pubblici un sito archeologico di grande suggestione. Nel rispetto della massima tutela per i beni monumentali tutti gli allestimenti non saranno permanenti, non supereranno i 3 metri di altezza e non prevedranno ancoraggi fissi.

Il Villaggio Sportivo sarà un’occasione unica per tutte le fasce d’età: bambini, adolescenti e adulti potranno partecipare ad attività sportive, sperimentare nuove discipline e godere di una giornata all’insegna dello sport e del benessere. Sarà un appuntamento imperdibile per scoprire lo sport come bene comune, in un contesto ricco di storia, arte e natura.

