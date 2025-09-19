Il weekend del riciclo: torna “Ama il Tuo Quartiere” 20 e 21 settembre

Sabato 20 e domenica 21 settembre i romani avranno una nuova occasione per liberarsi gratis di vecchi mobili, elettrodomestici e rifiuti speciali.

Torna infatti l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai, dedicata a chi vuole disfarsi correttamente di materiali che non possono finire nei cassonetti.

Questa volta la raccolta coinvolgerà i Municipi VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, con postazioni straordinarie attive dalle 8 alle 12.30.

Ecco dove e quando

Municipio VII – Sabato, centro di via Anagnina: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili e abiti usati.

Municipio X – Sabato, via Ruggero Panerai e via Beato Gregorio Grassi; domenica, centro di via di Dragone: legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XI – Sabato, via della Muratella Mezzana e via Generale Arturo Crocco: tutte le tipologie di raccolta.

Municipio XII – Sabato, viale dei Quattro Venti: legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e tessili.

Municipio XIII – Domenica, via Ponzone: legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XIV – Sabato, via Luisa Spagnoli (tutti i materiali); domenica, via Tallone (legno, metallo, ingombranti, Raee).

Municipio XV – Sabato, via Guido Rattoppatore: legno, metallo, ingombranti come divani e materassi, Raee domestici, sfalci, tessili e abiti usati.

