Il weekend del riciclo: torna “Ama il Tuo Quartiere” 20 e 21 settembre
Postazioni nei Municipi VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Servizio di raccolta anche di abiti usati
Sabato 20 e domenica 21 settembre i romani avranno una nuova occasione per liberarsi gratis di vecchi mobili, elettrodomestici e rifiuti speciali.
Torna infatti l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai, dedicata a chi vuole disfarsi correttamente di materiali che non possono finire nei cassonetti.
Questa volta la raccolta coinvolgerà i Municipi VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, con postazioni straordinarie attive dalle 8 alle 12.30.
Ecco dove e quando
Municipio VII – Sabato, centro di via Anagnina: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili e abiti usati.
Municipio X – Sabato, via Ruggero Panerai e via Beato Gregorio Grassi; domenica, centro di via di Dragone: legno, metallo, ingombranti, Raee.
Municipio XI – Sabato, via della Muratella Mezzana e via Generale Arturo Crocco: tutte le tipologie di raccolta.
Municipio XII – Sabato, viale dei Quattro Venti: legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e tessili.
Municipio XIII – Domenica, via Ponzone: legno, metallo, ingombranti, Raee.
Municipio XIV – Sabato, via Luisa Spagnoli (tutti i materiali); domenica, via Tallone (legno, metallo, ingombranti, Raee).
Municipio XV – Sabato, via Guido Rattoppatore: legno, metallo, ingombranti come divani e materassi, Raee domestici, sfalci, tessili e abiti usati.
