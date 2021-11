Impedire la totale cementificazione del Pratone di Torre Spaccata

A. C. - 4 Novembre 2021

Ecco un aggiornamento sulla situazione del Pratone di Torre Spaccata. Com’è facile notare stanno iniziando ad aprire i cantieri al di là della recinzione di via Pelizzi. L’area è stata ceduta agli Studios di Cinecittà.

Sepolte al di sotto ci sono ben 4 ville Romane, una strada con il basolato, resti di due insediamenti dell’età del bronzo.

Le associazioni del territorio si sono mobilitate per richiedere il ricongiungimento come Parco archeologico al Parco di Centocelle e a Villa Flaviana a Cinecittà est.

In realtà si vuole salvare il corridoio verde che consente lo spostamento di Flora e Fauna tra un’area e l’altra ma anche dei cittadini, come p stato dimostrato con la camminata di 18 km da Porta Maggiore ad Anagnina attraverso le aree verdi della periferia in occasione della Giornata del Camminare del 10 ottobre.

Ora occorre mobilitarsi per impedire la totale cementificazione del Pratone e la chiusura di tutti i residui spazi verdi alla popolazione.

E’ stata costituita una chat di whatsapp per tenere al corrente di quanto sta avvenendo e proporre azioni collettive.

Si chiama

Pratone passa parola.