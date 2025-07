Impianto biometano, il Municipio XV sospende i lavori

Fermati i lavori per la realizzazione dell’impianto di biometano lungo la Braccianese Claudia, a due passi dal consorzio dell’Olgiata. Il progetto, finito da settimane al centro di una bufera politica e di proteste cittadine, ora subisce un brusco stop.

A decretarlo è stata la Direzione tecnica del Municipio XV, dopo una serie di controlli congiunti con la polizia locale che hanno evidenziato irregolarità nel cantiere.

Il verdetto: difformità rispetto al progetto autorizzato dalla Città Metropolitana. Una scoperta fatta nel secondo sopralluogo, avvenuto dopo la commissione ambiente del 3 luglio.

Da qui è partita la procedura per la sospensione dei lavori, mentre la società privata coinvolta potrà presentare osservazioni e ricorsi, come previsto dalla legge.

“I controlli edilizi municipali non riguardano l’intero iter amministrativo, ma abbiamo riscontrato anomalie concrete e agito di conseguenza”, ha spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati .

Il biodigestore – pensato per produrre biometano da rifiuti organici – è finito nel mirino di comitati e opposizioni per le ripercussioni su traffico e territorio, già sottovalutate, secondo Torquati, durante le conferenze dei servizi del 2021.

“Abbiamo lavorato in silenzio per fare chiarezza, evitando strumentalizzazioni. Non siamo contro le iniziative private a priori, ma a tutela dei cittadini e della legalità continueremo a vigilare su ogni fase”, ha aggiunto il minisindaco.