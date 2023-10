In arrivo 500 alberi e nuovi accessi al Parco di Centocelle

Il dipartimento Tutela Ambientale ha acquisito una manifestazione d’interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per far partire i primi lavori all’interno dell’area per piantumare 500 alberi e realizzare nuovi accessi all’area del Parco di Centocelle.

Il sindaco Gualtieri aveva presentato l’estate scorsa il masterplan che prometteva di cambiare volto al parco.

L’avviso pubblico in questione riguarda però solo una prima parte degli interventi.

La forestazione del parco, intesa come piantumazione di 500 alberi con l’obiettivo di densificare la presenza arborea e arbustiva e “forestare” l’ambito del parco già oggi fruibile (la zona corrispondente al cosiddetto primo stralcio). E poi ancora la realizzazione di percorsi e accessi con la riorganizzazione dei tracciati già esistenti, nella prospettiva di ricollegare il parco a diversi quartieri (Quadraro, Don Bosco, Alessandrino, Tuscolano, Centocelle, Prenestino Labicano), in particolare con nuovi ingressi su via di Centocelle, viale Togliatti e via Santi Romano.

In questa fase il dipartimento Tutela Ambientale ha acquisito una manifestazione d’interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. L’avviso ha quindi uno scopo solo esplorativo, finalizzato all’individuazione di una platea più ampia possibile di operatori economici da invitare alla successiva procedura.

Novità sulle bonifiche e gli sfasciacarrozze

Il piano di riqualificazione va in parallelo con una serie di operazioni di bonifica dell’area verde che il Comune ha promesso di portare a termine in tempi brevi, necessarie e imprescindibili se si vuole dare realmente un nuovo volto al parco. Ci sono da rimuovere i rifiuti interrati nel canalone su via Casilina (ci sono già dei fondi stanziati per questo), dove è previsto il boulevard e la possibilità di visitare nei sotterranei le cave di tufo. Poi ancora la rimozione dei resti dell’incendio scoppiato un anno fa dietro agli autodemolitori che affacciano su viale Palmiro Togliatti.

Sul fronte degli sfasciacarrozze la loro delocalizzazione in un’area lontana dal centro abitato e da un parco che, come è noto, è vincolato. A questo scopo l’area individuata è quella dell’ex campo rom La Barbuta, sgomberato nel 2021. Una proposta avanzata dal Comune e accettata dagli operatori ma non ancora ufficializzata. Anche su questo è in corso il dialogo tra Comune e Regione Lazio, l’altro ente competente in materia che ha chiesto a riguardo un piano più dettagliato.