In attesa dei fondi del Giubileo per il migliorare lo stato di marciapiedi e strade?

Forse, nel 2025, potremo camminare sui marciapiedi di Colli Aniene senza rischiare di rompersi una caviglia per le radici affioranti, per le buche e per gli avvallamenti. È sconfortante però constatare che in questa città occorra un evento straordinario, come il Giubileo o i Mondiali o le Olimpiadi, per sistemare quello che è stato trascurato per cinquant’anni (data di fondazione del quartiere) salvo qualche pezza messa proprio quando non se ne poteva fare a meno. Ora, grazie al nuovo sito ROMA SI TRASFORMA apprendiamo che in vista del Giubileo 2025, Roma Capitale sta organizzando diversi interventi di manutenzione e miglioramento dei marciapiedi per ottimizzare la viabilità pedonale in tutta la città, facilitando gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti.

Ognuno dei 15 municipi di Roma si occuperà del rifacimento dei marciapiedi locali, con attenzione ai collegamenti tra quartieri. Per i lavori è previsto un budget di 15 milioni di euro (un milione di euro per il IV Municipio), che saranno assegnati tramite accordo quadro per semplificare le procedure. Gli interventi comprenderanno la riqualificazione dei marciapiedi esistenti, con elementi di arredo come para-pedonali o fioriere, la rimozione di barriere architettoniche con l’aggiunta di scivoli e la manutenzione dei percorsi sensibili.

Stessa cosa per gli interventi di manutenzione e miglioramento delle strade, sia principali che locali, al fine di agevolare la circolazione dei pellegrini e dei turisti nell’intera città. Per il IV Municipio sono stati stanziati tre milioni di euro. La manutenzione comprenderà il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, la pulizia delle caditoie per lo smaltimento delle acque piovane, il ripristino della segnaletica stradale e la cura delle aree adiacenti alle strade.

Se nella prima lettura dei provvedimenti siamo stati sconfortati nell’apprendere che per fare dei lavori che sono nel diritto dei cittadini occorra attendere un evento straordinario, rimaniamo ancora più perplessi nel leggere le parole del comunicato in cui si rende noto che i lavori vengono fatti per i turisti e non per i residenti di questa città. E comunque le cifre messe a disposizione ci sembrano irrisorie, se guardiamo allo stato tanto degradato dell’asfalto dove si cammina a piedi o in automobile, e si vanno ad aggiungere a quei pochi già previsti nel budget della manutenzione strade. Ma questo…passa il convento.

