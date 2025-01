In cammino verso la Rambla di Pietralata

Quando mi sono messo in cammino domenica mattina, 19 gennaio 2025, ero desideroso di fotografare le nuvole cangianti del mattino e i colori vivaci delle case popolari di via dell’Acqua Marcia ed altre attrazioni lungo il cammino della mia Roma Periferica. Insomma di uscire dal chiuso di casa e vedere qualche cosa bella.

Ma le migliori intenzioni di un pedone incallito, devono fare i conti con dove si mettono i piedi, sia per il dissesto dei marciapiedi che per l’inciampo nei rifiuti ingombranti (mai termine si rivelò cosi appropriato) che ostacolano il cammino.

Il Parco delle Acacie

Questa mattina, proseguendo il cammino ho superato alla mia destra il “Colosseo di Pietralata” (così chiamano i nativi il complesso rotondo e imponente di case popolari) e sono tornato sul lato sinistro della via di Pietralata. E qui, dopo il 7 ottobre 2024, ho fotografare di nuovo i lavori ancora in corso nell’area tra via di Pietralata e via Feronia, in cui è previsto il Parco delle Acacie.

Il nostro Marco Picozza in un suo articolo dell’8 ottobre 2024 aveva aggiornato sui lavori in corso.

“Per quanto riguarda – scriveva – i tempi necessari per avere un quadro preciso di quello che c’è sotto tutta l’area, i tecnici hanno detto che è difficile preventivarli, perché sono stati trovati dei reperti ma ancora non si sa cosa altro può emergere nelle altre porzioni di terreno.

(…) Sulle eventuali costruzioni, i ritrovamenti cambiano il progetto originale, e sembra che siano possibili solo 3 palazzine di 5 piani, mentre il resto dovrà essere attrezzato a parco verde.

Continueremo a monitorare la situazione e nei prossimi mesi chiederemo ai diversi livelli istituzionali a che punto siamo con gli scavi e gli eventuali altri ritrovamenti archeologici”.

Poiché avere anticipazioni su ciò che è stato finora rinvenuto è praticamente impossibile, noi continuerò tenacemente a ripassare ancora su questi luoghi e a documentare l’avanzamento dell’opera.

Le mie foto pubblicate su FB hanno comunque una loro eloquenza.

Verso via delle Cave di Pietralata

Dopo aver “salutato” il Casale di Pietralata, risalendo sul lato opposto rispetto agli scavi, al bivio, ho svoltato in via dei Durantini, dirigendomi verso via delle Cave di Pietralata, attraversando una via Monti di Pietralata domenicale e non affollata.

Superato l’incrocio ecco ancora, alla mia destra, ancora in via Durantini lavori in corso di viabilità ex SDO (via Sublata) e “viabilità pedonale” impedita da alcuni rifiuti ingombranti tra i quali una specchiera e un’ampia pozzanghera.

Infine eccomi sull’area di via delle Cave di Pietralata più interessata dai lavori, in corso in più punti.

Per “La casa delle famiglie” e la riqualificazione del Centro Gabriella Ferri il termine previsto è il giugno 2025.

Per la Rambla di Pietralata, che ha preso il via nel maggio del 2021, ma del via ai lavori si annunciava già nel 2014, proseguono i lavori il cui stato è evidenziato nelle mie foto su FB

Quando si parla di “Rambla”, occorre intendersi. Nulla di comparabile con la famosa Rambla di Barcellona, via che dal centro raggiunge il mare, tuttavia si tratta di un progetto urbanistico interessante per la periferia romana.

La “piazza e giardino della Rambla” nel quartiere di Pietralata, è, un intervento del valore di 3,8 milioni di euro.

Gli interventi, coordinati dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, prevedono la riqualificazione di parte di via delle Cave di Pietralata con la creazione dell’asse centrale della Rambla.

Chi vivrà vedrà.

Alla prossima.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.