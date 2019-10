In corso interventi di riqualificazione all’Acquedotto Alessandrino

Sono ripresi gli interventi sul tracciato dell’Acquedotto Alessandrino, importante struttura archeologica presente nella zona est della città.

I lavori del Servizio Giardini si stanno svolgendo, in questi giorni, su Via Degli Olmi. La Sovrintendenza Capitolina,invece, sta intervenendo sul tratto di Via Dei Pioppi per operazioni di consolidamento.

Come annunciato dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, gli interventi proseguiranno su Via Dei Pioppi, Piazza San Felice Da Cantalice, Piazza Dell’Acquedotto Alessandrino, Parco Giordano Sangalli.

Pulcini ha sottolineato l’importanza del coordinamento dei lavori fra l’Ufficio Decoro, la Sovrintendenza Capitolina, il Servizio Giardini, l’AMA, la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico del Municipio: “Ringrazio gli Uffici per il lavoro sinergico che stanno svolgendo. Il nostro obiettivo è dare piena dignità a questa importantissima rilevanza archeologica del territorio” ha affermato l’assessore all’Ambiente.

In un post su Facebook l’Assessore ha anche ricordato:”Il nostro Municipio è il secondo, dopo il centro storico, per quantità e qualità di beni archeologici, anche se in pochi lo sanno; molti di questi sono inoltre in aree verdi, per questo stiamo provvedendo congiuntamente alla tutela archeologica e ecologica del Municipio”.

In merito agli altri interventi di riqualificazione delle risorse storiche e paesaggistiche programmati nel Municipio, Pulcini ha annunciato:”A fine ottobre inizieremo i lavori di restauro del Mausoleo dei Gordiani a Villa Gordiani (entro alcuni mesi sistemeremo anche le recinzioni del parco), mentre stiamo progettando la musealizzazione e il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione del Parco Archeologico di Centocelle, la realizzazione dell’Ecomuseo Urbano in Via Dell’Acqua Bullicante, solo per citare i progetti più importanti.

Con tutta la Giunta e il Consiglio, sia municipali che comunali, in particolare con la Presidente del Consiglio Manuela Violi, la Presidente della Commissione Cultura Capitolina Eleonora Guadagno M5S, il Presidente della Commissione Cultura del Municipio V Alessandro Stirpe, l’Assessore alla Cultura Mariateresa Brunetti, ci stiamo impegnando giorno e notte per dare dignità ad un territorio sventrato negli anni dalla speculazione edilizia e da una pessima gestione della cosa pubblica: lo facciamo perché per questo abbiamo aderito al Movimento 5 Stelle, come comuni cittadini desiderosi di vedere la propria città fiorire e prosperare, con una comunità coesa e solidale”.

Infine l’Assessore ha concluso ringraziando le tante associazioni e i cittadini ogni giorno presenti e attivi nel dare un aiuto nella tutela e nel controllo del territorio in quello che è stato definito un”complesso e lento lavoro di rinascita del territorio”.