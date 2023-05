In corso lavori per nuovo collettore Roma Nord per contrasto allagamenti, per contrasto allagamenti 

Mitigare il rischio di allagamenti nella zona di Corso Francia, Ponte Milvio e Tor di Quinto: è l’obiettivo della costruzione del nuovo Collettore Alto Farnesina al Foro Italico. Con un investimento di 7,5 milioni Roma Capitale sta proseguendo i lavori sull’impianto che, una volta ultimato, permetterà il corretto smaltimento delle acque piovane. I lavori, iniziati a dicembre 2022, termineranno a fine del 2024 e puntano a rifunzionalizzare parte della vecchia struttura, mettendo a sistema gli altri collettori presenti nella zona.

“Si tratta di un’opera attesa e indispensabile che consentirà a tutto il quadrante di beneficiare di un’infrastruttura in grado di far fronte agli allagamenti”, ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, nel corso del sopralluogo effettuato oggi con il presidente del Municipio XV Daniele Torquati. “È chiaramente un intervento per evitare fenomeni come quelli che oggi colpiscono le popolazioni dell’Emilia-Romagna. Stiamo andando avanti con decisione per concludere il lavoro nei tempi, considerando anche le interferenze con gli eventi sportivi e musicali che si svolgono allo Stadio Olimpico”.

“Abbiamo già concluso”, prosegue Segnalini, “le attività di rifunzionalizzazione, bonifica e recupero del collettore esistente, parzialmente ostruito, che sarà in parte utilizzato sia per il funzionamento del nuovo collettore che per garantire lo smaltimento di alcuni allacci dell’area. Abbiamo terminato anche le operazioni di bonifica degli ordigni bellici e di indagine archeologica. Ora stiamo procedendo con le opere di fondazione e a breve daremo avvio ai manufatti del primo tratto sotto le curve dello stadio. Tutte le opere sono state possibili grazie a un’attenta programmazione che ha sfruttato il periodo invernale di interruzione del campionato di serie A per lo svolgimento dei mondiali di calcio”.

“Il cantiere, tuttora in corso”, conclude Segnalini, “segue oggi le tempistiche dettate dalla Prefettura per la sicurezza e l’ordine pubblico in concomitanza con gli eventi sportivi e culturali”.

“L’impianto del Collettore Alto Farnesina è un’opera indispensabile per il Municipio XV”, commenta il presidente del Municipio Daniele Torquati. “Mitigare il rischio idraulico e idrogeologico del territorio resta per noi una priorità urgente. Quello che è successo in questi giorni in Emilia-Romagna ce lo ricorda e ci impone di proseguire a lavorare speditamente su questi temi. Con il sopralluogo di oggi con l’assessore Segnalini e tutti gli Uffici”, conclude il Presidente, “andiamo avanti in questa direzione”.