In Municipio XIII, arrivano i nuovi contenitori per gli abiti usati

Il Municipio XIII è Municipio pilota dove si stanno posizionando nuovi contenitori per la raccolta degli abiti usati sull’intero territorio capitolino.

Per evitare il fenomeno del rovistaggio e dell’accumulo di abiti su strade e marciapiedi, sono stati rimossi i vecchi contenitori e sono state individuate le postazioni dove mettere i nuovi.

Con la collaborazione di Ama e dell’assessorato municipale alle Politiche dell’Ambiente e del Decoro Urbano, si stanno posizionando i primi 20 contenitori e si arriverà a 50 nell’intero territorio municipale.

Sono stati individuati luoghi custoditi come i mercati, le parrocchie, i supermercati, la sede del Municipio, i centri anziani e le scuole che potrebbero utilizzare questa opportunità per organizzare iniziative sul riuso nell’ambito delle attività pedagogiche del ciclo dei rifiuti.

I primi 20 contenitori si trovano:

– Sede Municipio- via Aurelia, 470

– Scuola La Salle – Via Giambattista Pagano 71

– Mercato Irnerio

– Supermercato Iperfamily – Via di Torrevecchia 1050

– Borgo Amigò – Via Boccea 695

– Mercato Borgo Ticino- Casalotti

– Sede di Via Boccea 901

– Parrocchia Santa Maria della Presentazione – Via di Torrevecchia 1104

– Montespaccato Calcio – Via Stefano Vaj 41

– Sede “Ex Campari” – Largo Beppe Meroldi;

– Asilo Nido Il Glicine – Via Giuseppe Lazzati 213

– Centro Anziani Valcannuta- Via di Valcannuta 8

– Scuola Materna Legno Verde – Via Ponzone 23

– Scuola dell’Infanzia Scintille di Fantasia- Via di Casalotti 85

– Mercato San Silverio

– Sweet Home – Via Boccea 401

– Istituto Suore Missionarie della Fanciullezza – Via della Maglianella 261

– Supermercato Panorama- Via Gino Frontali 14

– Istituto Comprensivo Don Sardelli – Via Giorgio Del Vecchio 24.

Ad annunciarlo è la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti.

