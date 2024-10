In pista per l’inclusione a Vallelunga

Torna il 12 ottobre 2024 l’appuntamento con l’evento “Sinapsi Autistic Angels Track Experience” organizzato da Progetto Sinapsi, associazione di genitori di bambini e ragazzi autistici, per una terza edizione ancora più ricca ed emozionante.

Quest’anno, infatti, l’Autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma farà da scenario ad una manifestazione interamente dedicata ai motori e all’inclusione, rivolgendosi ad un numero ancora più alto di persone grazie al gemellaggio con l’associazione Di.Di. Diversamente Disabili e con il progetto Aracne – La Rete che include, che proprio l’11 e il 12 Ottobre, festeggerà l’inaugurazione ufficiale.

Sarà una giornata piena di adrenalina, con supercar, auto storiche, moto e fuoristrada che faranno assaporare il gusto della velocità a tante persone con e senza disabilità. Ma sarà anche l’occasione per creare connessioni, ispirare gli altri e vivere avventure indimenticabili, in un clima di gioia e solidarietà, abbattendo ogni barriera.

La rilevanza sociale dell’evento è stata riconosciuta dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale che, oltre a patrocinare l’iniziativa, ha invitato 400 bambini che si sono distinti per il loro spirito di inclusione, insieme alle loro famiglie. A fare da cornice all’esperienza in pista, un ricco programma di eventi che completeranno la giornata. I partecipanti potranno scoprire i segreti della guida sicura, ci saranno giochi, spettacoli, musica dal vivo e i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili o sfidare i propri genitori sulla pista kart che verrà allestita per l’occasione.

Nel corso della giornata, che apre gratuitamente le porte dalle 9 alle 17, si terrà inoltre l’inaugurazione di Aracne – La Rete che include, un importante progetto di inclusione sociale selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che propone un ampio ventaglio di attività, laboratori, servizi ed eventi per oltre 200 minori con disabilità e in condizione di povertà educativa nel Municipio Roma III.

I 14 partner del progetto (Onlus, cooperative, Enti di Formazione Professionale, Fondazioni, scuole e Municipio Roma III) coordinati dal capofila Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale, avranno a propria disposizione un intero paddock in cui presenteranno le varie attività che verranno realizzate presso il Polo Inclusivo Sperimentale di Largo San Giusto a Roma (inaugurato il giorno precedente, 11 ottobre) e negli spazi in rete sul Municipio: dallo sportello psicologico al supporto allo studio, dai corsi sportivi ed espressivi alle tecnologie assistive, dal sostegno alle famiglie ai percorsi di orientamento e progetto di vita. L’evento sarà inoltre raccontato in diretta radiofonica nazionale su Hotblockradio, Radio Zainet e Radio Jeans dalla trasmissione inclusiva Jolly Roger, anch’essa della rete di Aracne. Un ampio ventaglio di attività, laboratori, servizi ed eventi minori con disabilità e in condizione di povertà educativa e le loro famiglie nel Municipio Roma III.

La manifestazione coinvolgerà numerose associazioni sportive, realtà dedicate alla disabilità, volontari, piloti e persone dal cuore grande, tutte unite da un obiettivo comune: creare un’atmosfera di amicizia, condivisione, consapevolezza ed emozione. Per partecipare all’evento gratuito, le persone con disabilità e le associazioni che vorranno far parte di questa iniziativa, potranno compilare il form di iscrizione disponibile sul realtà dedicate alla disabilità, volontari, piloti e persone dal cuore grande, tutte unite da un obiettivo comune: creare un’atmosfera di amicizia, condivisione, consapevolezza ed emozione. Per partecipare all’evento gratuito, le persone con disabilità e le associazioni che vorranno far parte di questa iniziativa, potranno compilare il form di iscrizione disponibile sul sito dell’evento

