In Via Marcianise grande successo di “via della qualità e della sostenibilità”

Grande successo dell’iniziativa tenutasi sabato 21 settembre in Via Marcianise.

La strada, pedonalizzata per tutta la giornata, si è trasformata in un punto di ritrovo anche per tanti bambini che hanno potuto giocare in libertà e sicurezza. Molte le iniziative proposte dagli artigiani della via come lezioni di orlo, degustazione di confetti e di caffè. Non solo, ci sono stati anche vari laboratori sui prodotti organizzati dai commercianti della via. Sempre per i più piccoli è stato pensato ad uno spazio dove era presente una truccabimbi e un’animatrice che realizzava sculture con i palloncini.

Una grande festa che hai coinvolto tanti residenti della zona e non solo.

Presente la Giunta Municipale con il Presidente Giovanni Boccuzzi, l’Assessore alle Politiche Ambientali Dario Pulcini, l’Assessora alla Scuola Maria Elena Mammarella, l’Assessora alla Cultura e Sport Maria Teresa Brunetti, il consigliere Alessandro Stirpe e Manuela Violi, presidente del consiglio del Municipio Roma V.