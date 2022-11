Inaugurata la nuova area ludica del parco Babusci a Colli Aniene

Terminati i lavori di rifacimento del playground del parco Babusci e restituita l’area alla cittadinanza. Oggi, si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’Assessora comunale Sabrina Alfonsi, del Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, di gran parte della giunta di prossimità e diversi consiglieri del parlamentino di via Tiburtina.

Nelle settimane precedenti avevamo sottolineato come i lavori procedessero con lentezza e sembravano interminabili e abbiamo sollecitato il municipio ad intervenire. La risposta c’è stata ma non vogliamo attribuirci meriti che non abbiamo. La giunta di prossimità, fino a questo momento, a nostro parere sta lavorando bene tra tantissimi problemi ricevuti in eredità dal passato ma il nostro compito è quello di ricordare gli impegni presi con i cittadini possibilmente rispettando tempi e modi.

Particolarmente soddisfatta appariva l’assessora municipale all’ambiente Federica Desideri che da diverso tempo sta lavorando su molte questioni del territorio tra cui il parco di piazzale Loriedo (in attesa che il Comune di Roma rediga il bando di assegnazione dell’ex bar Dolce e Salato). Ricordiamo che il progetto prevedeva il rifacimento completo del parco con l’inserimento di un campo sportivo polifunzionale, una zona bambini, il potenziamento dei percorsi esistenti, l’istallazione dell’illuminazione con pannelli fotovoltaici e degli arredi urbani. Tutti elementi presenti oggi nel parco rigenerato. Il progetto di riqualificazione è stato finanziato con 150.000 euro attraverso il Bilancio partecipativo di Roma capitale iniziato sotto la giunta precedente di Roberta Della Casa.

“Sono state riqualificate le aree verdi (siepi e tappeto erboso) e potati gli alberi. – ha dichiarato il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti in un post Facebook – Abbiamo sostituito le panchine e gli arredi e realizzato un nuovo impianto di illuminazione con pannelli fotovoltaici. Abbiamo sbloccato un progetto di riqualificazione molto atteso dai residenti e da oggi il quartiere può usufruire di un parco accogliente, ben attrezzato e sicuro. L’esperienza del lockdown ha fortemente aumentato la domanda di spazi aperti, di aree verdi e parchi curati. Il lavoro che stiamo portando avanti vuole dare risposte concrete all’esigenza dei romani di godere appieno del verde cittadino.”