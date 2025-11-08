Inaugurata la nuova palestra all’aperto di via Gomenizza: “Uno spazio per tutti, dal fitness al gioco”

Un parco che diventa palestra a cielo aperto, nel cuore del quartiere Prati. È stata inaugurata ieri mattina la nuova Palestra Outdoor di via Gomenizza, all’altezza del civico 81, accanto all’asilo nido “Il Maggiolino”, all’interno del Parco di Piazzale Maresciallo Giardino.

L’intervento, promosso dal Municipio Roma I Centro e finanziato da Roma Capitale con un investimento di 120 mila euro, punta a trasformare uno degli spazi verdi più frequentati del quartiere in un luogo di benessere, socialità e inclusione.

Cinque aree per tutte le età

La nuova palestra comprende cinque aree funzionali pensate per utenti di ogni età e livello di abilità: Fitness Funzionale, Sport Circuit, Area Inclusiva, Over 65 – MyLongevity e Fun & Play, con spazi dedicati anche a ping pong e scacchi.

Le attrezzature, installate su pavimentazioni antitrauma, sono conformi alle normative europee di sicurezza e dotate di QR Code per accedere a video tutorial e contenuti digitali sugli esercizi.

“Questa palestra rappresenta un modello di rigenerazione urbana che coniuga salute, socialità e sostenibilità ambientale – ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I –. È un luogo pensato per tutti: bambini, giovani, adulti e over 65. Un nuovo spazio di comunità dove il benessere si costruisce insieme.”

Lo sport come diritto, non come lusso

Soddisfazione anche dall’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato:

“Quest’opera consentirà a giovani, adulti e anziani di praticare attività fisica all’aperto, gratuitamente e in compagnia. Le 29 stazioni distribuite in cinque aree diverse – dallo spazio ludico a quello per gli over 65, fino alla zona inclusiva – dimostrano che lo sport può e deve essere un diritto per tutti, non un privilegio o un lusso.”

Inclusione e comunità

“Si tratta di uno spazio nel verde, accessibile e inclusivo, pensato per tutte le età – ha aggiunto il consigliere Giorgio Trabucco –. Le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con disabilità. Lo sport è uno strumento di benessere e coesione sociale: vogliamo che ogni quartiere abbia luoghi come questo, dove muoversi, incontrarsi e stare insieme.”

Sulla stessa linea anche Stefano Marin, assessore municipale all’Ambiente:

“È un progetto nato dal territorio e per il territorio. Vogliamo restituire valore agli spazi pubblici, renderli vivi e condivisi da tutta la comunità.”

Il consigliere Renato Sartini ha sottolineato il valore sociale del progetto:

“La palestra di via Gomenizza è un’agorà dello sport, uno spazio verde dove tornare a guardarsi negli occhi e a incontrarsi, lontano dagli schermi dei cellulari.”

Una festa per il quartiere

All’inaugurazione erano presenti atleti e istruttori dell’Energy Park – Insight Parkour, che hanno animato la mattinata con esibizioni e prove aperte al pubblico.

Tra curiosi, famiglie e sportivi, la nuova palestra si è subito trasformata in un luogo di festa e partecipazione, pronto a diventare un punto di riferimento per il benessere all’aperto nel cuore di Prati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.