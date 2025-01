Inaugurata la prima aula Snoezelen

È stata inaugurata questa mattina, all’istituto comprensivo Marta Russo, la prima aula Snoezelen di Roma, un’aula attrezzata con meccanismi di stimolo plurisensoriali particolarmente indicati per i bambini con difficoltà cognitive, come anche per persone con malattie neurodegenerative.

A inaugurare l’aula il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha sottolineato come “l’Istituto comprensivo Marta Russo è la prima scuola di Roma che si dota di un’aula con tecnologie molto avanzate, sensoriali e percettive per aiutare nell’educazione, specialmente i bambini con difficoltà.

Uno strumento per completare ed arricchire l’insegnamento scolastico dal punto di vista di una terapia relazionale e percettiva di grande importanza“.

“Ringraziamo il Campus Biomedico – ha detto il Sindaco – che ha sostenuto la realizzazione di quest’Aula, la prima a Roma. Siamo molto contenti che sia proprio una scuola di Roma Capitale che si caratterizza per queste innovazioni importanti per essere sempre più inclusivi.

Questa – ha concluso- è una scuola inclusiva come tutte le scuole di Roma ed è molto importante aiutare soprattutto chi è più in difficoltà con percorsi di apprendimento anche con l’utilizzo delle migliori tecnologie“.

