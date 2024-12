Inaugurata l’area ludica a Casal Bertone

Il 21 dicembre 2024 mattina è stata inaugurata la nuova area ludica a Casal Bertone, in piazza Santa Maria Consolatrice. Uno spazio con pavimentazione gommosa, scivoli, altalene e castelli da scalare.

Erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e il presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri.

La nuova area è la centesima a Roma. L’intervento, progettato dal dipartimento Tutela ambientale con un finanziamento di circa 100 mila euro, ha permesso di installare nuove strutture ludiche, con la contestuale rimozione delle vecchie, e di realizzare una pavimentazione antitrauma di circa 300 mq e una nuova staccionata in legno perimetrale di 130 metri.

“Cento è un bellissimo numero, una ogni dieci giorni, quasi una a settimana: un lavoro gigantesco, ma andremo ancora avanti. Una città a misura di bambini è fondamentale. La città si giudica nella qualità della vita da quella dei bambini. Per me è una gioia. Proseguiamo con altri quartieri facendo spazi pubblici e verdi che pian piano restituiamo a tutti”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri.

“È la centesima che inauguriamo in tre anni – ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi -, un grandissimo obiettivo. Volevamo costruire la citta delle bambine e dei bambini. Qui c’è un’area per i bambini piccoli e una per i grandi: sono stati investiti 5 milioni per le 100 aree, ma nella prossima settimana ne apriamo altre 4 e altre 30 sono in progettazione”.

“Questo luogo – ha detto Massimiliano Umberti – aspettava da 17 anni una riqualificazione. Sembra un piccola cosa ma dalla gioia che vedo qui oggi, dai sorrisi dei bambini e dalla soddisfazione delle famiglie penso che sia stata davvero fatta una grande cosa”.

