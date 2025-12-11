Inaugurate tre Case della Comunità nel territorio dell’ASL Roma 1

Una mattina di tagli virtuali del nastro, tra applausi e sorrisi, quella di ieri per le tre Case della Comunità della Asl Roma 1: Eroi, Montespaccato e Valle Aurelia.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato dall’HUB di via Frà Albenzio, a due passi da piazzale degli Eroi, inaugurando in collegamento video anche le altre due strutture insieme al direttore generale dell’Azienda sanitaria Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e al personale sanitario.

Un rinnovamento atteso da anni: le strutture, già punti di riferimento dei quartieri, sono state aggiornate con strumenti all’avanguardia, sostituendo apparecchiature obsolete e ampliando l’offerta diagnostica per garantire prestazioni più rapide, sicure e in linea con gli standard moderni.

Il tutto grazie a un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, frutto di fondi PNRR e risorse aziendali: 900mila euro per Eroi, con realizzazione della scala antincendio, 650mila per Montespaccato e 975mila per Valle Aurelia.

“Questi interventi rafforzano il ruolo delle Case della Comunità come punti di riferimento vicini ai cittadini”, ha commentato Rocca. E le novità sono concrete: gli HUB di Eroi e Montespaccato garantiscono presa in carico H24, 7 giorni su 7, con sportello polifunzionale, CUP, scelta del medico di base o del pediatra.

Gli ambulatori offrono prelievi, medicazioni, terapia iniettiva, fasciature, gestione di stomie e cateteri, oltre a continuità assistenziale, assistenza domiciliare e integrazione sociosanitaria per inserimento in RSA e servizi del territorio.

La Casa di Valle Aurelia, invece, funziona come SPOKE, dedicata ai pazienti fragili e cronici, integrando diagnostica, riabilitazione e monitoraggio clinico.

In tutte le strutture sarà possibile effettuare prevenzione oncologica, vaccinazioni, sorveglianza delle malattie infettive e specialistica ambulatoriale: ad Eroi, ad esempio, è attiva cardiologia, angiologia, chirurgia generale, geriatria, malattie infettive, neurologia, ortopedia, ORL, pneumologia e counselling HIV.

Grande attenzione anche alla salute mentale, con sportelli dedicati alla prevenzione del disagio presenti in tutti gli HUB.

Il potenziamento tecnologico è evidente:

Eroi : nuovi ecotomografi, ECG, audiometro, impedenziometro, elettrobisturi, Holter cardiaci, pressori, polisonnigrafi e frigoriferi per farmaci e vaccini.

Montespaccato : ecotomografo, ECG, monitor con defibrillatore, Holter pressorio e cardiaco, retinoscopio, dermatoscopio e spirometro.

Valle Aurelia: analoghe dotazioni con nuovi strumenti per garantire un’assistenza avanzata ai pazienti fragili e cronici.

Un investimento importante, non solo in strumenti ma in qualità dei servizi e prossimità sanitaria, che conferma la vocazione delle Case della Comunità a essere non solo luoghi di cura, ma poli integrati al servizio dei cittadini e dei quartieri.

