Inaugurato l’Ice Park dell’Auditorium di Roma

Oltre tremila presenze, che hanno invaso festosamente la pista di ghiaccio e le splendide ambientazioni natalizie dell’Ice Park dell’Auditorium, hanno salutato il simbolico taglio del nastro del villaggio natalizio sorto, come ormai tradizione nell’area adiacente il Parco della Musica di Roma.

Una tradizione che si rinnova in uno scenario sempre accogliente per gli amanti del pattinaggio e per coloro che amano vivere le atmosfere del Natale.

La serata è stata davvero coinvolgente con l’esibizione in pista dall’esibizione della Campionessa del Mondo di artistico Chiara Censori che ha dato saggio, fra gli applausi dei presenti, della sua grande bravura e classe.

Babbo Natale, elfi e trampolieri hanno garantito il divertimento di grandi e bambini mentre il dj Picky ha reso viva l’atmosfera a ritmo di musica.

Tanti i vip presenti al vernissage, volti celebri della televisione fra i quali Beppe Convertini, Graziano Scarabicchi, Paolo Calissano, Brigitta Boccoli, Simona Borioni, Suor Stella Okadar.

Tra gli ospiti di riguardo anche l’AD della fondazione Musica per Roma Josè Dosal.

L’Ice Park dell’Auditorium resterà aperto tutti i giorni fino al prossimo 12 gennaio, feste comprese naturalmente