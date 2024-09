Inaugurato lo sportello TARI nel Municipio V

Martedì 17 settembre è stato inaugurato, presso la sede del Municipio V in via di Torre Annunziata 1, un nuovo sportello TARI dedicato a tutti i residenti della zona. Questo nuovo punto di riferimento per la tassa sui rifiuti sarà accessibile esclusivamente su appuntamento.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, il presidente di AMA, Bruno Manzi, e il direttore generale, Alessandro Filippi. Presenti anche gli assessori all’Ambiente Sabrina Alfonsi (per il Comune di Roma) ed Edoardo Annucci (per il Municipio V).

Lo sportello, operativo solo per le utenze domestiche, offrirà una gamma di servizi essenziali: gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione, assistenza sugli avvisi di pagamento e acquisizione di domande di riduzione.

Gli orari di apertura sono i seguenti: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 13:15 e dalle 14:45 alle 15:30, mentre il venerdì dalle 9:00 alle 13:15. Lo sportello resterà chiuso durante i giorni festivi.

Per accedere ai servizi è necessario prenotare tramite il sito ufficiale di AMA (amaroma.it) e presentarsi all’appuntamento muniti di una fotocopia del proprio documento d’identità. In caso di delega per conto di terzi, sarà necessario portare anche l’autorizzazione scritta.

