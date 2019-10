Inaugurazione del mercato di via Cottanello a Pietralata

Stamattina 10 ottobre 2019, inaugurazione ufficiale del mercato di via Cottanello a Pietralata e taglio del nastro con la partecipazione della Presidente del IV municipio Roberta Della Casa, di Daniela Giuliani assessore alle Attività Produttive. il parroco della parrocchia San Vincenzo Pallotti di via Matteo Tondi ha impartito la benedizione.

Grande festa e grande soddisfazione degli operatori.

Ed ecco qui di seguito il post di Facebook della presidente del IV municipio Roberta Della Casa.

“Il mercato di Via Stefanini doveva essere provvisorio ma è rimasto lì per 50 anni e gli operatori aspettavano il trasferimento in una struttura adeguata e decorosa, struttura che era già pronta in Via del Cottanello da circa 8 anni.

“Il grande lavoro di questa Amministrazione ha portato finalmente alla consegna del mercato coperto e al bando per aggiudicare ulteriori box a nuovi esercenti che arriveranno nelle prossime settimane.

“Solo in questi primi due mesi di apertura, tutte le attività hanno raddoppiato i propri incassi rispetto alla precedente postazione e quindi oltre a rilanciare il quartiere, si rilancia anche la piccola impresa!

“Intanto in Via Stefanini, il vecchio mercato è stato demolito e siamo già a lavoro per la creazione di una piazza che possa essere luogo di aggregazione.

“Oggi, in un clima di festa e commozione, abbiamo tagliato il nastro e brindato insieme ad operatori, cittadini e associazioni! Per l’occasione anche il parroco della chiesa S. Vincenzo Pallotti è intervenuto con una benedizione speciale e lo ringraziamo di cuore.

“Un ringraziamento particolare voglio farlo a Daniela Giuliani assessore alle Attività Produttive Municipio IV di Roma per il contributo fondamentale al raggiungimento di questo obiettivo; ricevere l’abbraccio dei cittadini, vedere gli operatori con gli occhi lucidi che ci ringraziano commossi e vedere un quartiere che pian piano rinasce ci dà la forza di andare avanti perché la strada tracciata è quella giusta!”