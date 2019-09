Iniziato lo sbancamento del vecchio mercato di Pietralata

Giornata a suo modo storica per Pietralata (e il Monte del Pecoraro): la mattina del 12 settembre 2019 sono iniziate le operazioni per lo sbancamento del vecchio mercato di largo Stefanini (sostituito da quello nuovo in via di Pietralata angolo via del Cottanello).

Nel video il braccio meccanico tra assordanti stridii metallici distrugge e rimuove uno dei vecchi box.

Ad oggi non ci è dato sapere come sarà recuperata l’area, domanda alla quale non hanno saputo rispondere il Pd prima e il Movimento 5 Stelle dopo, come avvenuto anche durante l’assemblea “Cosa bolle in pentola a Pietralata” del luglio scorso.