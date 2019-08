Prima apertura del mercato di Pietralata

Lunedì 5 agosto 2019 i primi assegnatari dei box all’interno del mercato di via di Pietralata (angolo via del Cottanello) apriranno il nuovo plateatico.

Per ora quindi una apertura parziale, con gli operatori che si trasferiscono dalla vecchia struttura di largo Stefanini.

La struttura andrà a regime a settembre e molto probabilmente sarà una apertura a ranghi completi perché il bando per assegnare gli ultimi 19 banchi ha visto pervenire ben 36 domande.

Il campo di calcetto sopra la struttura del mercato al momento rimane temporaneamente in carico agli operatori e sono ancora al vaglio diverse idee per la sua gestione e utilizzo.

Il parcheggio interrato del mercato momentaneamente rimarrà chiuso perché lo si vuole dotare di un cancello per la chiusura notturna e probabilmente di un sistema con biglietti orari per garantire che il suo utilizzo sia ad appannaggio di chi effettivamente accede a via del Cottanello per il mercato.

Oggi 1 agosto sopralluogo dei vigili urbani per mettere a punto il piano di interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale attorno all’area mercatale.