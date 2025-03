Inaugurazione dell’ottava edizione di Tulipark

Martedi 18 marzo 2025 alle ore 11.00 si terrà l’apertura-inaugurazione di Tulipark a Roma in via dei Gordiani 73, in prossimità del parco di Villa De Sanctis (a pochi passi dalla via Casilina. La fermata metro più vicina è Metro C Teano o la fermata Balzani del trenino Roma Termini – Centocelle.

Tulipark è un’oasi di 26.000 mila metri quadri di colori, che offre circa quattro settimane di tulipani in fioritura, con un meraviglioso ed unico colpo d’occhio.

Tulipark ha come obiettivo il coinvolgimento dei visitatori tramite la raccolta diretta, il metodo u-Pick! (Tu cogli) e la personalizzazione del proprio mazzo con i tulipani dei colori preferiti.

Un progetto che coinvolge le famiglie, i bambini, le scuole e chiunque voglia riempire gli occhi ed il cuore di colori ed emozioni autentici in contatto con la natura, con ampi spazi all’aperto. Un’iniziativa straordinaria, un evento unico

Altre info sul sito ufficiale di Tulipark è https://tulipark.it/

